Стало известно, может ли Китай остановить войну в Украине

Китай не выдвигал мирные инициативы в течение года после начала полномасштабной войны России против Украины. В КНР надеялись, что конфликт разрешится самостоятельно, поскольку у страны нет опыта в урегулировании внешнеполитических конфликтов, а ее глобальное влияние часто переоценивают, об этом в эфире Freedom сказал эксперт из Лейпцигского университета Алексей Чигадаев.

Китай

По его словам, Китай начал проявлять активность в вопросах войны после того, как торговые партнеры начали оказывать давление, напоминая о роли лидера, на которую претендует КНР, требующая участия в международных процессах.

"У Китая есть собственные интересы, а происходящее в другом мире между другими государствами их не интересует. Здесь очень большую роль сыграло давление торговых партнеров Китая. С этого момента начинается история Китая как страны, которая проявляет внимание к конфликту”, — подчеркнул эксперт.

Несмотря на это, Китай пытается не брать на себя всю ответственность, предпочитая сотрудничать с другими странами. Если посмотреть на заявления в ООН, добавляет эксперт, то можно увидеть, что Китай стремится избежать роли единственного медиатора. Во всех документах, опубликованных после визитов, Китай ставит рядом с Бразилией. Они пытаются уйти от ответственности, которую на них налагают и Европа, и США, считает Чигадаев.

Он также отметил, что экономическое влияние Китая в геополитике преувеличено.

"Мы преувеличиваем экономическое влияние Китая, которое может быть трансформировано в политическое. Примером этого являются отношения Китая и КНДР. Корейская Народная Демократическая Республика находится в зависимости от китайского экспорта, импорта на 90,9%. И при этом мы видим, как прекрасно глава Северной Кореи Ким Чен Ын продает ракеты России и ссорится с Китаем даже тогда, когда ему это невыгодно. У Ким Чен Ина остается достаточно широкое пространство для маневров. Он начал дружить с Россией, ищет контакты с Ираном и тому подобное”, — резюмировал Чигадаев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам Зеленского, от Китая получен четкий сигнал о том, что он поддерживает территориальную целостность Украины. Впрочем, эксперты полагают, что КНР продемонстрировала Дмитрию Кулебе низкую приоритетность для него Украины.



