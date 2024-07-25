Стало известно, может ли Китай остановить войну в Украине

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Ткачик Олеся
Китай не выдвигал мирные инициативы в течение года после начала полномасштабной войны России против Украины. В КНР надеялись, что конфликт разрешится самостоятельно, поскольку у страны нет опыта в урегулировании внешнеполитических конфликтов, а ее глобальное влияние часто переоценивают, об этом в эфире Freedom сказал эксперт из Лейпцигского университета Алексей Чигадаев.
Китай
По его словам, Китай начал проявлять активность в вопросах войны после того, как торговые партнеры начали оказывать давление, напоминая о роли лидера, на которую претендует КНР, требующая участия в международных процессах.
Несмотря на это, Китай пытается не брать на себя всю ответственность, предпочитая сотрудничать с другими странами. Если посмотреть на заявления в ООН, добавляет эксперт, то можно увидеть, что Китай стремится избежать роли единственного медиатора. Во всех документах, опубликованных после визитов, Китай ставит рядом с Бразилией. Они пытаются уйти от ответственности, которую на них налагают и Европа, и США, считает Чигадаев.
Он также отметил, что экономическое влияние Китая в геополитике преувеличено.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам Зеленского, от Китая получен четкий сигнал о том, что он поддерживает территориальную целостность Украины. Впрочем, эксперты полагают, что КНР продемонстрировала Дмитрию Кулебе низкую приоритетность для него Украины.
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