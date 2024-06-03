Стало известно, почему Китай не хочет проигрыша России в войне с Украиной

Китай не хочет, чтобы Российская Федерация потерпела поражение в войне против Украины. В преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину Китай и Россия подписали декларацию о стратегическом партнерстве без ограничений, отметил председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Китай

По его словам, Китай оказывает России значительную поддержку, но делает это осторожно во избежание жестких санкций. Дело в том, подчеркивает политик, что Китай как страна, заинтересованная в торговле с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, боится последствий, которые могут наступить в случае подтверждения оказания прямой военно-технической поддержки России.

Народный депутат также подчеркнул, что Китай использует разные механизмы для обхода санкций. Соединенные Штаты и Европейский Союз хорошо знают об этих схемах и уже принимают соответствующие меры. К примеру, подчеркнул политик, несколько китайских компаний попали под американские и европейские санкции, что демонстрирует намерение вводить так называемые вторичные санкции против тех фирм, которые помогают России.

Мережко отметил необходимость прекратить экономическую поддержку Китаем военной машины агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай поддерживает Россию в войне с Украиной. В частности, посылает ей товары так называемого двойного назначения, которые затем РФ использует для изготовления оружия. Кроме того, Китай помогает РФ экономически. Западные политики не раз подчеркивали, что без помощи Китая Россия точно не смогла бы так долго и эффективно вести войну против Украины.

Впрочем, в Китае заявляют, что они не снабжают летальным оружием РФ, хотя в Британии предупреждали о другом.



