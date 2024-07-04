Стало известно, почему Пекин выступает за скорейшее завершение войны в Украине на любых условиях

Как считает политолог-международник Илья Куса, на самом деле Китаю не выгодна длительная война высокой интенсивности в Украине, ведь она несет репутационные, финансовые, экономические и политические риски, связанные с тесным сотрудничеством КНР с РФ. Именно поэтому, считает эксперт, Пекин выступает за скорейшее завершение войны, безотносительно к условиям перемирия.

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"Пока этого не произошло, китайская политика по отношению к РФ базируется на принципе "соблюдения дистанции" от РФ, поскольку излишне тесные связи с Россией могут стать слишком токсичными, привлекать внимание и бросать тень на китайскую политику, чего Пекин пытается избежать", — считает Куса.

Кроме того, по его мнению, Китаю выгодно незначительное ослабление России, что позволит КНР расширить свой рынок сбыта за счет западной изоляции РФ, а также усилить свое экономическое присутствие в этой стране и сделать Москву более зависимой от КНР, в частности продавать Пекину энергоресурсы за еще более пониженным ценам.

При этом эксперт считает, что Соединенные Штаты все еще являются главным глобальным вызовом для Китая на следующие десятилетия, но пока КНР не готова к фронтальному противостоянию с Вашингтоном и намерена еще некоторое время балансировать между сотрудничеством и соперничеством.

Куса считает, что Китай рассматривает войну в Украине как часть глобального противостояния условным "Западу" и "Востоку". Для него этот процесс является более элементом неизбежных глобальных процессов, которые должны столкнуться с интересами Запада, теряющего безусловную инициативу на мировой арене, и стран Глобального Юга, которые хотят играть более активную роль в международной системе. Именно поэтому, пояснил политолог, Китай не присоединяется к западным санкциям против РФ не потому, что поддерживает действия России, а потому, что присоединение к этим санкциям с точки зрения Пекина будет означать его подчинение воле США. Для КНР это неприемлемо, как и для их амбиций говорить от имени "глобального большинства" в противовес "западному меньшинству".

Хотя Китай не приветствует вторжение РФ в Украину, в Пекине с пониманием относятся к той части позиции РФ, которая касается их претензий к США в сфере безопасности. Война в Украине, которая наносит тяжелый удар по региональной архитектуре безопасности, в которой доминировали западные институты, выгодна Китаю, ведь создает возможность ускорить распад западного мирового порядка и начать переговоры о формировании новых правил международной политики. В этом заинтересовано большое количество не-западных государств, таких как Турция, Иран, ОАЭ, Израиль, Индия, Япония и т.д.", – считает политолог.

По его словам, война в Украине создает средне- и долгосрочные риски для китайской глобальной инициативы "Один Пояс, Один Путь", который зависит от сухопутного маршрута через Россию и Белоруссию. Если конфликт затянется или западные санкции будут оставаться надолго, Китаю придется искать другие альтернативные транспортно-логистические маршруты, в частности через Иран, Пакистан и Турцию. А это, в свою очередь, резко актуализирует для Китая вопрос быстрого заключения "ядерного соглашения" между США и Ираном, сохранения влияния на Пакистан (в котором как раз вспыхнула борьба за власть) и сближения с Турцией через Каспийский регион и Южный Кавказ, подчеркнул Куса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай разработал новый "мирный план" для Украины.



