Стало известно, почему представители США и РФ посетили Пекин. О чем там договаривались

В последнее время Китай с официальным визитом посетили топ-чиновники западных стран. В частности, на прошлой неделе в Пекине также побывал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Китай

Как считает Денис Попович, Блинкен пытался сделать все, чтобы Китай изменил позицию и перестал поддерживать Россию в войне с Украиной. В частности, перестал предоставлять агрессору товары так называемого двойного назначения, используемые РФ для производства оружия.

"Блинкен хочет, что Китай полностью закрыл эту помощь, чтобы ускорить военное поражение России",

– подчеркнул военный обозреватель.

Вместе с тем, добавил Попович, страна-агрессор Россия поддерживает с Китаем тесные связи и использует помощь Пекина в войне. Кроме того, РФ выгодна и дипломатическая позиция Пекина, поддерживающего так называемое "мирное урегулирование украинского кризиса" на условиях России.

Именно поэтому, отметил военный обозреватель, Китай намерен в мае лично посетить кремлевский диктатор Владимир Путин. Его основной задачей станет добиться того, чтобы Пекин не изменил свою позицию по поддержке Москвы.

"Продолжается такая дипломатическая борьба в этом треугольнике",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в НАТО считают, что Китай избрал сторону в войне Украины и России и поддержал агрессора. Там говорят, что Пекин предоставляет РФ товары и станки, используемые для производства оружия.

При этом госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Китай предостерег КНР от поддержки России в войне с Украиной. Он даже пригрозил Пекину санкциями, если он не прислушается к советам Запада и не прекратит помогать стране-агрессору.