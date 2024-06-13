Стало известно, при каком условии Китай «порвет» с Россией и поддержит Украину

Как только Российская Федерация потерпит поражение в войне, Китай сразу станет в поддержку Украины, считает бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Си и Путин

По словам Огрызко, в настоящее время Китай не хочет терять своего идеологического партнера, которым он видит Россию. Дипломат говорит, что логика Пекина полностью понятна – он не хочет терять РФ и с ее помощью планирует противостоять Западу. Поэтому Китай делает все для того, чтобы этот партнер не исчез, более того, помогает ему.

Однако, считает Огрызко, как только Россия потерпит поражение, Китай будет вынужден изменить свою позицию и сразу поддержит Украину. Более того, уверен дипломат, Пекин даже полюбит наше государство и даже заявит, что предыдущая позиция была ошибкой. Огрызко предполагает, что китайцы сделают козла отпущения из кого-то, как, например, Ван И, и скажут, что это не была официальная позиция, а искривление в украинском вопросе.

Владимир Огрызко подчеркнул, что пока Пекину выгоднее держаться вместе с Москвой, но для изменения отношения Украины нужно победить Россию. После этого ситуация в мире изменится, и Китай будет вынужден искать способы договариваться с Западом, поскольку это важнее, подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в настоящее время Китай полностью поддерживает Россию. В частности, и в вопросе прекращения войны в Украине, которые упорно называет "кризисом". Известно, что Китай по просьбе РФ отказался от участия в Глобальном саммите мира, потому что на него не позвали Россию.

Кроме того, Китай набросился с обвинениями в США после того, как они ввели против РФ "адские санкции".



