Стало известно, выполнит ли Китай свои угрозы и нападет на Тайвань в июне

По информации СМИ, Китай может напасть на Тайвань уже в начале июня. Однако, по мнению политолога Виктора Тарана, это маловероятно.

Китай и Тайвань

По его словам, прежде чем принять решение о начале войны с Тайванем, Китаю необходимо, чтобы Россия заморозила войну в Украине. Такой шаг позволит ей накопить военно-технические ресурсы.

"Кроме того, им нужно укрепить свой флот и армию. Именно поэтому они пытаются увеличить флот авианосцев. Без этого у них нет никаких шансов",

– считает политолог.

Впрочем, признает Таран, Китай действительно очень спешит, ведь у него продолжается рецессия в экономике. Кроме того, добавляет эксперт, Япония на днях объявила о мобилизации экономики и увеличении армии.

"Итак, еще пару лет и для нападения на Тайвань будет поздно. Вот поэтому они и публично делают резкие заявления",

– подчеркивает политолог.

По его прогнозам, вряд ли Китай предпримет военные действия против Тайваня в ближайший год.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай 23 мая начал двухдневные военные учения вокруг Тайваня, которые он назвал "наказанием" за "сепаратистские действия", спустя несколько дней после того, как самоуправляющийся остров привел к присяге нового демократически избранного лидера.

Известно, что командование Народно-освободительной армии Китая уже заявило о том, что начало совместные военные учения с участием армии, флота, военно-воздушных сил и ракетных войск в районах вокруг Тайваня. Учения проводятся в Тайванском проливе – узком водоеме, отделяющем самоуправляющийся остров от материкового Китая – а также на севере, юге и востоке Тайваня.