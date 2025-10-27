Стратегические бомбардировщики Китая приблизились к берегам Тайваня: что происходит

Китайские бомбардировщики начали учения у берегов Тайваня за несколько дней до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

Стратегические бомбардировщики Китая. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Китай отправил группу стратегических бомбардировщиков H-6K к берегам Тайваня для "учений по противостоянию". Отмечается, что эти маневры пройдут всего за несколько дней до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

Вместе с бомбардировщиками вылетели несколько истребителей J-10 в "неопределенное воздушное пространство". Известно, что бомбардировщики H-6K способны нести ядерное оружие.

Военный канал китайского государственного телевидения сообщил, что подразделения военно-воздушных сил Восточного командования, которое ответственно за операции вокруг Тайваня, провели боевую подготовку, сосредоточенную на разведке, раннем предупреждении и точных ударах в ключевых районах.

В сообщении транслировались кадры взлета истребителей J-10 и запуска ракет бомбардировщиками H-6.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа отказала президенту Тайваня Лай Цзин-дэ в разрешении остановится в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку. Об этом сообщает "Financial Times".

СМИ рассказывает, что в августе Лай собирался проехать через США по пути в Парагвай, Гватемалу и Белиз, которые признают Тайвань как государство. Однако, по словам трех источников, Соединенные Штаты запретили Лаю посещать Нью-Йорк по пути. Это произошло после того, как Китай выразил возражение.

В частности, Лай обратился в Heritage Foundation, консервативный аналитический центр в Вашингтоне, с просьбой принять его на мероприятии в Нью-Йорке во время его поездки. Также он планировал посетить Даллас.



