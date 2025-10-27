Стратегічні бомбардувальники Китаю наблизилися до берегів Тайваню: що відбувається

Китайські бомбардувальники розпочали навчання біля берегів Тайваню за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CNN".

Стратегічні бомбардувальники Китаю. Фото: із відкритих джерел

Китай відправив групу стратегічних бомбардувальників H-6K до берегів Тайваню для "учень з протистояння". Зазначається, що ці маневри відбудуться лише за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Разом із бомбардувальниками вилетіли кілька винищувачів J-10 у "невизначений повітряний простір". Відомо, що бомбардувальники H-6K здатні нести ядерну зброю.

Військовий канал китайського державного телебачення повідомив, що підрозділи військово-повітряних сил Східного командування, відповідального за операції навколо Тайваню, провели бойову підготовку, зосереджену на розвідці, ранньому попередженні та точних ударах у ключових районах.

У повідомленні транслювалися кадри зльоту винищувачів J-10 та запуску ракет бомбардувальниками H-6.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Дональда Трампа відмовила президенту Тайваню Лай Цзін-де у дозволі зупинитися у Нью-Йорку на шляху до Центральної Америки. Про це повідомляє "Financial Times".

ЗМІ розповідає, що в серпні Лай збирався проїхати через США шляхом до Парагваю, Гватемали та Белізу, які визнають Тайвань як державу. Проте, за словами трьох джерел, Сполучені Штати заборонили Лаю відвідувати Нью-Йорк шляхом. Це сталося після того, як Китай висловив заперечення.

Зокрема, Лай звернувся до Heritage Foundation, консервативного аналітичного центру у Вашингтоні, з проханням прийняти його на заході в Нью-Йорку під час його поїздки. Також він планував відвідати Даллас.



