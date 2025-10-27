logo_ukra

BTC/USD

114123

ETH/USD

4120.24

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Стратегічні бомбардувальники Китаю наблизилися до берегів Тайваню: що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

Стратегічні бомбардувальники Китаю наблизилися до берегів Тайваню: що відбувається

Китай знову натякає, що готує силову відповідь щодо Тайваню

27 жовтня 2025, 11:47 comments1791
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китайські бомбардувальники розпочали навчання біля берегів Тайваню за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CNN".

Стратегічні бомбардувальники Китаю наблизилися до берегів Тайваню: що відбувається

Стратегічні бомбардувальники Китаю. Фото: із відкритих джерел

Китай відправив групу стратегічних бомбардувальників H-6K до берегів Тайваню для "учень з протистояння". Зазначається, що ці маневри відбудуться лише за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Разом із бомбардувальниками вилетіли кілька винищувачів J-10 у "невизначений повітряний простір". Відомо, що бомбардувальники H-6K здатні нести ядерну зброю.

Військовий канал китайського державного телебачення повідомив, що підрозділи військово-повітряних сил Східного командування, відповідального за операції навколо Тайваню, провели бойову підготовку, зосереджену на розвідці, ранньому попередженні та точних ударах у ключових районах.

У повідомленні транслювалися кадри зльоту винищувачів J-10 та запуску ракет бомбардувальниками H-6.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Дональда Трампа відмовила президенту Тайваню Лай Цзін-де у дозволі зупинитися у Нью-Йорку на шляху до Центральної Америки. Про це повідомляє "Financial Times".

ЗМІ розповідає, що в серпні Лай збирався проїхати через США шляхом до Парагваю, Гватемали та Белізу, які визнають Тайвань як державу. Проте, за словами трьох джерел, Сполучені Штати заборонили Лаю відвідувати Нью-Йорк шляхом. Це сталося після того, як Китай висловив заперечення.

Зокрема, Лай звернувся до Heritage Foundation, консервативного аналітичного центру у Вашингтоні, з проханням прийняти його на заході в Нью-Йорку під час його поїздки. Також він планував відвідати Даллас.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-asia-trip-japan-10-27-25?t=1761552170716
Теги:

Новини

Всі новини