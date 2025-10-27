Стратегічні бомбардувальники Китаю наблизилися до берегів Тайваню: що відбувається

Рубрики
Китайські бомбардувальники розпочали навчання біля берегів Тайваню за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CNN".
Стратегічні бомбардувальники Китаю. Фото: із відкритих джерел
Китай відправив групу стратегічних бомбардувальників H-6K до берегів Тайваню для "учень з протистояння". Зазначається, що ці маневри відбудуться лише за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Разом із бомбардувальниками вилетіли кілька винищувачів J-10 у "невизначений повітряний простір". Відомо, що бомбардувальники H-6K здатні нести ядерну зброю.
Військовий канал китайського державного телебачення повідомив, що підрозділи військово-повітряних сил Східного командування, відповідального за операції навколо Тайваню, провели бойову підготовку, зосереджену на розвідці, ранньому попередженні та точних ударах у ключових районах.
У повідомленні транслювалися кадри зльоту винищувачів J-10 та запуску ракет бомбардувальниками H-6.
Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Дональда Трампа відмовила президенту Тайваню Лай Цзін-де у дозволі зупинитися у Нью-Йорку на шляху до Центральної Америки. Про це повідомляє "Financial Times".
ЗМІ розповідає, що в серпні Лай збирався проїхати через США шляхом до Парагваю, Гватемали та Белізу, які визнають Тайвань як державу. Проте, за словами трьох джерел, Сполучені Штати заборонили Лаю відвідувати Нью-Йорк шляхом. Це сталося після того, як Китай висловив заперечення.
Зокрема, Лай звернувся до Heritage Foundation, консервативного аналітичного центру у Вашингтоні, з проханням прийняти його на заході в Нью-Йорку під час його поїздки. Також він планував відвідати Даллас.