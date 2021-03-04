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Главная Новости Мир Китай Сюрприз для туристов: в Китае сделали обязательными анальные мазки на коронавирус
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Сюрприз для туристов: в Китае сделали обязательными анальные мазки на коронавирус

Правительства некоторых стран уже назвали такую процедуру унизительной

сегодня, 21:16
Автор:

Вечканова Елена

Прежде чем решиться на путешествие в Китай в разгар бушующей коронавирусной пандемии, подумайте несколько раз. Все из-за нововведений, принятых правительство КНР. Все дело в том, что теперь практически все иностранные туристы обязуются сдавать анальный мазок для проверки на COVID-19. Не самые лучшие новости для путешественников сообщает "Фокус", ссылаясь на журнал "The Times".

Сюрприз для туристов: в Китае сделали обязательными анальные мазки на коронавирус

В Китае туристы сдают анальный мазок на коронавирус. Фото: GETTY IMAGES

О необычной форме тестирования на коронавирус, запатентованной в Китае, стало известно в прошлом месяце. Тогда о неприятных физических и психологических ощущениях после процедуры правительству пожаловались американские дипломаты.

Стоит отметить, что нынче "тревогу бьют" японцы. По мнению одного из представителей правительства Японии Кацунобу Като, подобные анализы неприемлемы для их граждан, поэтому Китай будут просить заменить процедуру на любую другую.

К слову, шанхайские врачи уже действительно нашли альтернативу. Анальный мазок могут заменить на банальный анализ кала. Не до конца понятно, каким образом китайскому правительству удастся обеспечить лабораторных работников всеми необходимыми средствами для проведения процедуры, но, по сообщениям СМИ, соответствующие переговоры уже ведутся.

К слову, сейчас в Китае подобные анализы приходится сдавать иностранным туристам, которые прилетают в аэропорты Шанхая и Пекина. Китайские исследователи считают, что анальный мазок демонстрирует более правдивые результаты, нежели слюна из носоглотки. По мнению врачей, остаточные признаки вируса могут дольше находиться в человеческом кале.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, может ли заболеть коронавирусом человек, вакцинировавшийся против болезни.

Также на сайте найдется публикация о том, когда стоит ожидать изобретения украинской вакцины от COVID-19.


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Источник: https://focus.ua/world/476421-dlya-vezzhayushchih-v-kitay-sdelali-obyazatelnymi-analnye-mazki-na-koronavirus
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