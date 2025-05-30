Такого еще точно не было: РФ получила неожиданный болезненный удар от Китая

Танкер Big Star, транспортирующий 2,1 миллиона баррелей российской нефти сорта ESPO, встал на якорь у побережья Китая и уже длительное время не может найти покупателя, передает Reuters.

Китай и Россия

По информации агентства, причиной отказа от покупки этого груза эксперты называют опасения Пекина по поводу вторичных санкций со стороны США, а также снижение спроса на российскую нефть.

Как отмечается в материале, особенно осторожными остаются государственные нефтеперерабатывающие предприятия Китая, которые избегают сотрудничества с Россией, в том числе в отношении премиального сорта ESPO.

Основными потребителями российской нефти сейчас остаются так называемые "самовары" — малые независимые НПЗ, не имеющие интересов в долларовой зоне и не боящиеся санкций.

Кроме того, дополнительную обеспокоенность у трейдеров вызвал и тот факт, что поставки осуществлялись с помощью танкера класса VLCC — крупнейшего типа нефтевозов. На борт Big Star была перегружена нефть с трех меньших судов в порту Козьмино.

Танкер принял груз 17 мая, а с 25 мая находится на якоре неподалеку от Тайваня. По словам участников рынка, груз до сих пор не заинтересовал покупателей.

Ранее сообщалось, что на фоне падения цен на нефть Евросоюз планирует пересмотреть ценовой потолок на российскую нефть, уменьшив его с 60 до 50 долларов за баррель. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, отметив, что этот вопрос обсуждается в рамках 18-го пакета санкций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может наконец дать добро на ужесточение санкций против России.



