Такого мир еще не видел: КНР продемонстрировал “авианосец в небе”

Китай успешно провел первый полет сверхбольшого беспилотника "Цзютянь" ("Девять небес"), уже прозванного в стране "летающим авианосцем дронов". Как сообщает Bloomberg, испытания прошли в провинции Шэньси. Аппарат сравнивают с авианосцем из-за способности одновременно запускать большое количество беспилотников и управляемого оружия.

Сверхбольшой беспилотник "Цзютянь". Фото: из открытых источников

"Цзютянь" способен нести до шести тонн вооружения и оснащен восемью точками подвески для управляемых бомб, ракет "воздух‑воздух", противокорабельных ракет и беспилотников‑камикадзе. Одной из ключевых особенностей является возможность транспортировать более 100 малых дронов, которые могут запускаться роем для прорыва противовоздушной обороны противника. При этом эксперты отмечают, что большие размеры аппарата снижают его малозаметность в бою.

Беспилотник впервые был представлен на авиасалоне в Чжухае в прошлом году. Его производит государственная компания Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd. Перед поступлением на вооружение Народно-освободительной армии КНР "Цзютянь" должен пройти дополнительные испытания.

Развитие дронов становится частью более широкой военной стратегии Китая. Пекин активно демонстрирует новое вооружение — от десантных кораблей до боевых дронов, включая показ на параде в сентябре с участием президента Си Цзиньпина. Американская разведка отмечает, что коррупция в армии, особенно в Ракетных войсках, мешает обороноспособности и амбициям Китая, включая возможные планы по Тайваню.

Рост интереса к беспилотным системам ускорился после начала войны России против Украины, где дроны показали высокую эффективность. Китайская индустрия, от гражданских DJI и Easy Fly до оборонных предприятий, стремительно развивается. Новый "авианосец дронов" должен стать одной из самых мощных платформ Китая в области беспилотного оружия.

