Такого світ ще не бачив: КНР продемонстрував "авіаносець у небі"

Китай успішно провів перший політ надвеликого безпілотника "Цзютянь" ("Дев'ять небес"), вже прозваного в країні "літаючих авіаносців дронів". Як повідомляє Bloomberg, випробування пройшли у провінції Шеньсі. Апарат порівнюють з авіаносцем через здатність одночасно запускати велику кількість безпілотників та керованої зброї.

Надвеликий безпілотник "Цзютянь". Фото: з відкритих джерел

"Цзютянь" здатний нести до шести тонн озброєння та оснащений вісьмома точками підвіски для керованих бомб, ракет "повітря-повітря", протикорабельних ракет і безпілотників-камікадзе. Однією з ключових особливостей є можливість транспортувати понад 100 малих дронів, які можуть запускатись роєм для прориву протиповітряної оборони супротивника. При цьому експерти зазначають, що великі розміри апарату знижують його малопомітність у бою.

Безпілотник вперше було представлено на авіасалоні в Чжухаї минулого року. Його виробляє державна компанія Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd. Перед надходженням на озброєння Народно-визвольної армії КНР "Цзютянь" має пройти додаткові випробування.

Розвиток дронів стає частиною ширшої військової стратегії Китаю. Пекін активно демонструє нове озброєння — від десантних кораблів до бойових дронів, включаючи показ на параді у вересні за участю президента Сі Цзіньпіна. Американська розвідка зазначає, що корупція в армії, особливо в Ракетних військах, заважає обороноздатності та амбіціям Китаю, включаючи можливі плани щодо Тайваню.

Зростання інтересу до безпілотних систем прискорилося після початку війни Росії проти України, де дрони показали високу ефективність. Китайська індустрія, від цивільних DJI та Easy Fly до оборонних підприємств, стрімко розвивається. Новий "авіаносець дронів" має стати однією з найпотужніших платформ Китаю в галузі безпілотної зброї.

