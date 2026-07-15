Такого удара от Си Путин не ожидал: названа причина, почему смена власти в Кремле только вопрос времени

Китай все более активно готовится к возможным политическим изменениям в России и уже выстраивает контакты с потенциальными центрами влияния после завершения эпохи Владимира Путина. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя публикацию The Wall Street Journal.

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По словам эксперта, материал американского издания свидетельствует об изменении подходов Пекина к Кремлю. Если раньше Китай рассматривал Путина как ключевого партнера, то ныне, на фоне затяжной войны, международной изоляции России и ослабления ее позиций, китайское руководство стремится заранее подготовиться к возможной смене власти.

"Путин выходит из-под контроля. Пекин уже готовится к замене Путина и налаживает связи с будущими центрами принятия решений", – отметил Клочок.

Политолог считает, что Москва все больше превращается в младшего партнера Китая. По его мнению, экономическая зависимость России от КНР только усиливается. Китай получает все большее количество рычагов влияния – от торговли и энергетики до финансовой сферы.

Клочок также обратил внимание, что Пекин не заинтересован в неконтролируемой эскалации войны. В частности, военное сближение России с Северной Кореей, по его убеждению, не отвечает интересам Китая, ведь оно укрепляет сотрудничество США, Японии и Южной Кореи.

Отдельно эксперт прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости завершения войны по дипломатическому пути. По мнению Клочко, Киев действительно стремится достичь мира, однако в то же время готовится к длительному противостоянию.

"Украина хочет завершить войну к зиме, но в то же время должна быть готова к продолжению боевых действий и в 2027 году. Нужно готовиться к худшему сценарию, чтобы не быть захваченными врасплох", — подчеркнул политолог.

По мнению Валерия Клочко, нынешние геополитические процессы свидетельствуют о том, что Китай уже начал стратегически планировать свои действия на случай смены политического руководства России, пытаясь сохранить собственное влияние независимо от того, кто возглавит Кремль.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина способна фактически парализовать российский нефтяной экспорт только за сутки, если будет принято соответствующее политическое решение. Такое заявление сделал разработчик украинских ракет и военный эксперт Денис Штиллерман.