Такого удару від Сі Путін не чекав: названо причину, чому зміна влади у Кремлі лише питання часу

Китай дедалі активніше готується до можливих політичних змін у Росії та вже вибудовує контакти з потенційними центрами впливу після завершення епохи Володимира Путіна. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи публікацію The Wall Street Journal.

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За словами експерта, матеріал американського видання свідчить про зміну підходів Пекіна до Кремля. Якщо раніше Китай розглядав Путіна як ключового партнера, то нині, на тлі затяжної війни, міжнародної ізоляції Росії та ослаблення її позицій, китайське керівництво прагне заздалегідь підготуватися до можливої зміни влади.

"Путін виходить з-під контролю. Пекін уже готується до заміни Путіна і налагоджує зв'язки з майбутніми центрами ухвалення рішень", – зазначив Клочок.

Політолог вважає, що Москва дедалі більше перетворюється на молодшого партнера Китаю. На його думку, економічна залежність Росії від КНР лише посилюється. Китай отримує дедалі більше важелів впливу – від торгівлі та енергетики до фінансової сфери.

Клочок також звернув увагу, що Пекін не зацікавлений у неконтрольованій ескалації війни. Зокрема, військове зближення Росії з Північною Кореєю, на його переконання, не відповідає інтересам Китаю, адже воно зміцнює співпрацю США, Японії та Південної Кореї.

Окремо експерт прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського про необхідність завершення війни дипломатичним шляхом. На думку Клочка, Київ справді прагне досягти миру, однак водночас готується до тривалого протистояння.

"Україна хоче завершити війну до зими, але водночас повинна бути готовою до продовження бойових дій і в 2027 році. Потрібно готуватися до найгіршого сценарію, щоб не бути захопленими зненацька", – наголосив політолог.

На думку Валерія Клочка, нинішні геополітичні процеси свідчать про те, що Китай уже почав стратегічно планувати свої дії на випадок зміни політичного керівництва Росії, намагаючись зберегти власний вплив незалежно від того, хто очолить Кремль.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна здатна фактично паралізувати російський нафтовий експорт лише за одну добу, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення. Таку заяву зробив розробник українських ракет і військовий експерт Денис Штілерман.