Такой подножки от Си Путин точно не ожидал: кто в КНР присоединился к санкциям против РФ

Китайский портовый оператор Shandong Port Group закрыл свои порты для находящихся под санкциями США танкеров российского "теневого флота". Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на собственные источники среди нефтетрейдеров.

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

Shandong Port Group контролирует основные порты на восточном побережье Китая, включая Циндао, Жичжао и Яньтай, которые являются основными терминалами для импорта попавшей под санкции нефти.

В частности, провинция Шандунь является основным маршрутом для импорта нефти из России, Венесуэлы и Ирана. В прошлом году провинция импортировала около 17% всей нефти, ввезенной в Китай. Как отмечает Reuters, в Шандуне расположены многие независимые нефтеперерабатывающие заводы, которые и являются крупнейшими импортерами нефти из таких проблемных стран.

По словам трейдеров, запрет увеличит расходы по доставке российской нефти для независимых нефтепереработчиков в Шаньдуне. Но эффект пока будет ограничен. Запрет касается только попавших под санкции США танкеров "теневого флота". К сожалению, большая часть этого флота до сих пор санкций избегала.

Главный аналитик группы морских данных фирмы Lloyd's List Intelligence Мишель Визе Бокманн говорит, что активный теневой флот, транспортирующий иранскую, российскую и венесуэльскую нефть, сейчас составляет около 669 танкеров. По ее словам, из них только 250-300 транспортировали именно российскую нефть. Кроме того, российскую нефть собственными танкерами возит еще и российский "Совкомфлот".

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