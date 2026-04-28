Тайвань перешел в состояние повышенной готовности: где появились военные корабли КНР

Напряжение в Тайваньском проливе стремительно нарастает: Тайвань зафиксировал появление китайских военных кораблей в опасной близости от своих стратегических объектов. Как сообщает Reuters, вечером 27 апреля эсминец и фрегат КНР вошли в воды к юго-западу от островов Пэнху – района, где сосредоточены ключевые военно-морские и авиационные базы.

Китайские корабли.

В ответ Министерство обороны Тайваня оперативно задействовало силы флота и авиации. Военные заявили, что внимательно отслеживали действия китайской группировки и приняли необходимые меры реагирования, не раскрывая деталей операций.

Уже на следующее утро ситуация выглядела ещё тревожнее: вокруг острова зафиксировали девять китайских кораблей и 22 военных самолёта. Такая активность стала очередным эпизодом регулярного давления со стороны Пекина, который считает Тайвань своей территорией.

Власти Китая ранее называли подобные действия "законными и обоснованными", возлагая ответственность за эскалацию на Тайбэй. Однако тайваньское руководство отвергает эти претензии и настаивает на праве самостоятельно определять своё будущее.

Президент Тайваня Лай Чинг-дэ заявил, что Китай всё активнее использует тактику "серой зоны" — постоянное военное давление без прямого столкновения. По его словам, такие действия направлены на истощение обороны и усиление психологического давления на общество.

На фоне растущей угрозы Тайвань объявил о расширении возможностей береговой охраны. Речь идёт о внедрении современных систем наблюдения, активном использовании беспилотников, новых радаров и тепловизионных технологий.

Таким образом, ситуация вокруг острова продолжает накаляться, а действия Китая всё больше напоминают стратегию постепенного удушения без официального объявления войны.

