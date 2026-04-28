Тайвань перейшов у стан підвищеної готовності: де з'явилися військові кораблі КНР

Напруга в Тайванській протоці стрімко наростає: Тайвань зафіксував появу китайських військових кораблів у небезпечній близькості від своїх стратегічних об'єктів. Як повідомляє Reuters, увечері 27 квітня есмінець та фрегат КНР увійшли у води на південний захід від островів Пенху – району, де зосереджені ключові військово-морські та авіаційні бази.

Китайські судна.

У відповідь Міністерство оборони Тайваню оперативно задіяло сили флоту та авіації. Військові заявили, що уважно відстежували дії китайського угруповання та вжили необхідних заходів реагування, не розкриваючи деталей операцій.

Вже наступного ранку ситуація виглядала ще тривожнішою: навколо острова зафіксували дев'ять китайських кораблів і 22 військові літаки. Така активність стала черговим епізодом регулярного тиску Пекіна, який вважає Тайвань своєю територією.

Влада Китаю раніше називала подібні дії "законними та обґрунтованими", покладаючи відповідальність за ескалацію на Тайбей. Однак тайванське керівництво відкидає ці претензії та наполягає на праві самостійно визначати своє майбутнє.

Президент Тайваню Лай Чинг-де заявив, що Китай дедалі активніше використовує тактику "сірої зони" — постійний військовий тиск без прямого зіткнення. За його словами, такі дії спрямовані на виснаження оборони та посилення психологічного тиску на суспільство.

На тлі зростання загрози Тайвань оголосив про розширення можливостей берегової охорони. Йдеться про впровадження сучасних систем спостереження, активне використання безпілотників, нових радарів та тепловізійних технологій.

Таким чином, ситуація навколо острова продовжує розпалюватися, а дії Китаю все більше нагадують стратегію поступового задушення без офіційного оголошення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США та Китай активно обговорюють війну в Україні: Київ відреагував.



