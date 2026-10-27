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Теперь без воли Пекина ни одна «Герань» не взлетит: с чем у Москвы могут возникнуть проблемы

Пекин вводит лицензирование экспорта отдельных двигателей, автопилотов и систем навигации для беспилотников

27 октября 2026, 14:35
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Кравцев Сергей

Китай вводит новые ограничения на экспорт отдельных категорий беспилотников, комплектующих и технологий, которые могут использоваться при производстве российских ударных дронов. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк со ссылкой на разъяснения Министерства коммерции КНР.

Теперь без воли Пекина ни одна «Герань» не взлетит: с чем у Москвы могут возникнуть проблемы

Китай. Фото: из открытых источников

Новые правила должны вступить в силу 18 ноября. Под контроль, в частности, попадут двигатели, применяемые в российских беспилотниках типа "Герань", турбореактивные двигатели для реактивных модификаций, автопилоты и системы навигации, защищенные от помех.

Власюк назвал это важным шагом, поскольку перечисленные компоненты относятся к ключевым элементам российских ударных беспилотников большой дальности. Однако, по его словам, реальный эффект будет зависеть от того, насколько строго китайские власти станут применять новые требования.

При этом речь не идет о полном запрете поставок. Для отдельных надежных экспортеров предусмотрена возможность получения генеральных лицензий сроком до трех лет. Одновременно китайская сторона сохраняет широкие основания для отказа в выдаче разрешений.

Ограничения также не охватывают значительную часть комплектующих для массовых фронтовых FPV-дронов. По данным Власюка, новые требования преимущественно не распространяются на их моторы и регуляторы, аккумуляторы, камеры, оптоволокно и производственное оборудование.

Украина намерена добиваться применения новых правил к поставщикам российского оборонного комплекса. Киев вместе с международными партнерами планирует отслеживать выдачу лицензий, транзитные маршруты и возможный реэкспорт.

Таким образом, решение Пекина создает дополнительный инструмент контроля над поставками технологий для российских вооружений. Но станет ли оно серьезным препятствием для производства "Гераней", будет зависеть от практического исполнения правил и способности ограничить обходные каналы поставок.

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Источник: https://www.facebook.com/vladyslav.vlasiuk/posts/pfbid0WhtKMzcGgLGjMMMyaN7DbodhJDk217EqLD583tmNCcXRScnEpPkuBREvvoNJpCeUl
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