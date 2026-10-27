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Тепер без волі Пекіна жодна «Герань» не злетить: із чим у Москви можуть виникнути проблеми

Пекін запроваджує ліцензування експорту окремих двигунів, автопілотів та систем навігації для безпілотників

27 жовтня 2026, 14:35
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Кравцев Сергей

Китай запроваджує нові обмеження на експорт окремих категорій безпілотників, комплектуючих та технологій, які можуть використовуватися під час виробництва російських ударних дронів. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк із посиланням на роз'яснення Міністерства комерції КНР.

Тепер без волі Пекіна жодна «Герань» не злетить: із чим у Москви можуть виникнути проблеми

Китай. Фото: з відкритих джерел

Нові правила мають набути чинності 18 листопада. Під контроль, зокрема, потраплять двигуни, що застосовуються в російських безпілотниках типу Герань, турбореактивні двигуни для реактивних модифікацій, автопілоти та системи навігації, захищені від перешкод.

Власюк назвав це важливим кроком, оскільки ці компоненти відносяться до ключових елементів російських ударних безпілотників великої дальності. Однак, за його словами, реальний ефект залежатиме від того, наскільки суворо китайська влада застосовуватиме нові вимоги.

При цьому не йдеться про повну заборону поставок. Для окремих надійних експортерів передбачено можливість отримання генеральних ліцензій на строк до трьох років. Одночасно китайська сторона зберігає широкі підстави відмовити у видачі дозволів.

Обмеження також не охоплюють значної частини комплектуючих для масових фронтових FPV-дронів. За даними Власюка, нові вимоги переважно не поширюються на їхні мотори та регулятори, акумулятори, камери, оптоволокно та виробниче обладнання.

Україна має намір вимагати застосування нових правил до постачальників російського оборонного комплексу. Київ разом із міжнародними партнерами планує відстежувати видачу ліцензій, транзитні маршрути та можливий реекспорт.

Таким чином, рішення Пекіна створює додатковий інструмент контролю за постачанням технологій для російських озброєнь. Але чи стане вона серйозною перешкодою для виробництва "Гераней", залежатиме від практичного виконання правил та здатності обмежити обхідні канали постачання.

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Джерело: https://www.facebook.com/vladyslav.vlasiuk/posts/pfbid0WhtKMzcGgLGjMMMyaN7DbodhJDk217EqLD583tmNCcXRScnEpPkuBREvvoNJpCeUl
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