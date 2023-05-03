Товарищ Си снова удивил: изменил ли Китай свое отношение к РФ и Украине

Что можно сказать о китайской линии поведения в ракурсе российско-украинской войны. Изменилась ли она после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву и его апрельского созвона с Киевом? Следует ли считать поддержку Китаем резолюции Генассамблеи Организации Объединенный Наций о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, где Россию прямым текстом называют агрессором) неким кардинальным шагом и сигналом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Кое-что в китайской игре понимают уже сами россияне

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко рассуждает так:

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"Генассамблея ООН будет работать с Советом Европы. Это – наш шанс. Теперь даже Китай, которому гораздо выгоднее дружить с РФ, голосует за некоторые инициативы в нашу пользу. Это, конечно, не повод расслабляться. Но еще несколько лет назад подобное казалось невозможным".

В то же время, отмечает нардеп, следует помнить, что Китай – очень хитрая и осторожная страна, претендующая на статус топ-государства.

"Важно продолжать давление в дипломатической сфере. В отличие от России, Китай при всей своей авторитарности, не ставит на войну как на единственное средство в дипломатии, – подчеркивает Алексей Гончаренко. – Большее давление на Россию с точки зрения Украины – это давление с целью прекращения войны. А для государств Азии это может быть еще и шанс требовать снизить цену на энергоносители. Всё равно РФ под санкциями. И она постепенно истощается".

Впрочем, акцентирует нардеп, независимо от тех или иных резолюций, от тех или иных шагов Китая, нам – свое делать. А именно – все силы бросить на поддержку ВСУ, потому что именно они являются гарантом нашей независимости и существования как государства.

"Кое-что в китайской игре, как мне кажется, понимают уже сами россияне. Кремлевский пропагандист Мардан недавно заявлял — "Если Китай откажется от дипломатии, нам не надо радоваться: первым делом он вспомнит, как в состав России попал Владивосток". Что ж, иногда даже рос-пропагандисты говорят дельные вещи", – констатирует Алексей Гончаренко.

Недавнее китайское голосование за соответствующую резолюцию ООН остается просто голосованием, ведь куда больше говорят действия

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что стратегически в поведении КНР ничего не изменилось.

"Китай – не та держава, которая хаотично меняет свою внешнюю политику в течение месяца-второго. КНР – большая бюрократическая машина, работающая в рамках стратегий, расписанных на годы, десятилетия. И в этой общей стратагеме есть определенные парадигмы, которые предусматривают дальнейшую внешнюю экспансию Китая – как в сторону Тайваня, так и в сторону России. И эта экспансия предусматривает поглощение РФ (рано или поздно) в экономическом, политическом и прочем плане. В рамках этой парадигмы китайцы действовали и будут действовать", – уверен эксперт.

А некие тактические моменты, остаются лишь тактическими, поясняет он.

"Недавнее китайское голосование за соответствующую резолюцию ООН остается просто голосованием. Куда больше говорят действия, – подчеркивает Виктор Таран. – И тут интересна следующая информация. В апреле китайская компания DJI разослала партнерам по всему миру сообщение, что резко сокращает им поставку дронов. Возникает логичный вопрос – а куда эти дроны теперь будут направляться? Завод же не остановится. В лучшем случае, они останутся в КНР и будут направлены на укрепление китайской армии. В худшем – их передадут россиянам. Ведь Пекин не скрывает теплых отношений с Москвой, идут разговоры и о военном сотрудничестве. Если китайские дроны поступят на вооружение российской армии – это может серьезно отразится на ходе всей войны. Так что верить надо не заявлениям или поддержке каких-то резолюций, а реальным действиям".

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