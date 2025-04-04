Трамп хитро обваливает экономику Китая: Си для сохранения власти спровоцирует войну

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Ткачик Олеся
США фактически ввели пошлину в 54% на все китайские товары. Поскольку в Китае сейчас делают примерно все, цены в американских магазинах вырастут очень сильно, считает российский оппозиционный журналист Иван Яковина.
Дональд Трамп
По его словам, следует понимать, что из-за роста цен продажи обязательно упадут.
Он подчеркнул, что поскольку в США идет примерно 20 процентов всего китайского экспорта, дело может принять очень плохой для Китая оборот: колоссальных масштабов промышленность начнет быстро усыхать, оставляя безработными десятки миллионов людей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против многих стран. При этом глава Минфина Скотт Бесент призвал правительства не принимать ответные меры против США, в противном случае можно будет говорить об эскалации отношений.
В то же время "Комментарии" рассказывали, что Китай решил не прислушиваться к совету главы Минфина и ввел против США ответные санкции. В частности, Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам.
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