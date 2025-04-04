Трамп хитро обваливает экономику Китая: Си для сохранения власти спровоцирует войну

США фактически ввели пошлину в 54% на все китайские товары. Поскольку в Китае сейчас делают примерно все, цены в американских магазинах вырастут очень сильно, считает российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

Дональд Трамп

По его словам, следует понимать, что из-за роста цен продажи обязательно упадут.

"Это приведет к тому, что многие китайские заводы, изначально создававшиеся под обслуживание бездонного американского рынка, станут убыточными. Они и так сейчас работают на грани рентабельности, а с пошлинами в 54 процента, они полностью уйдут в минус", — говорит Яковина.

Он подчеркнул, что поскольку в США идет примерно 20 процентов всего китайского экспорта, дело может принять очень плохой для Китая оборот: колоссальных масштабов промышленность начнет быстро усыхать, оставляя безработными десятки миллионов людей.

"Думаю, в нынешнем году вялотекущий китайский экономический кризис перейдет из-за всего этого в острую фазу. И чтобы сохранить свою власть, товарищу Си придется прыгать на Тайвань", — говорит Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против многих стран. При этом глава Минфина Скотт Бесент призвал правительства не принимать ответные меры против США, в противном случае можно будет говорить об эскалации отношений.

В то же время "Комментарии" рассказывали, что Китай решил не прислушиваться к совету главы Минфина и ввел против США ответные санкции. В частности, Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам.



