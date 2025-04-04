Все-таки война: Китай определился с "ответом" США на пошлины

Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Министерство торговли Китая обнародовало заявление, в котором раскритиковало новый тарифный режим Соединенных Штатов Америки (США), который "угрожает трудно завоеванному балансу, достигнутому в результате многолетних многосторонних торговых переговоров".

"Это типичный акт одностороннего запугивания", — заявили в ведомстве.

При этом Пекин призвал Штаты отменить тарифы, а также решить этот вопрос путем "справедливого и равноправного" диалога.

Пошлины начнут действовать уже с 10 апреля. В том же числе Минторговли добавило 11 организаций в список "ненадежных субъектов", что позволяет Китаю принимать против них карательные меры.

Отметим, ранее официальный Пекин призвал Вашингтон немедленно отменить свои последние тарифы. В противном случае Китай пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах для всех торговых партнеров США по всему миру.

Читайте также на портале "Комментарии" — объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Так Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещая отомстить. ЕС говорит, что готов принять ответные меры. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



