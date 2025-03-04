Трамп поднял тарифы для товаров из Китая в два раза: Пекин уже отреагировал

Вчера президент США Дональд Трамп вдвое увеличил тарифы на китайские товары. В Министерстве торговли Китая уже отреагировали и пообещали принять ответные меры в связи с новыми импортными пошлинами Вашингтона, которые вступят в силу сегодня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай неоднократно заявлял, что односторонние пошлины США нарушают правила Всемирной торговой организации и подрывают многостороннюю торговую систему. Такие меры не решат проблемы (США — ред.), а вместо этого нанесут ущерб китайско-американскому экономическому и торговому сотрудничеству и нарушат регулярную международную торговлю", — заявили в министерстве.

Кроме того, там добавили, что призывают США "немедленно отменить" односторонние тарифные меры, которые являются "неразумными и необоснованными, наносящими вред друг другу".

Ожидается, что пошлина в размере 20% (до этого было 10%) вступит в силу в 05:01 по Гринвичу (в 07:01 по киевскому времени). Этот тариф Белый дом считает ответом на бездействие Китая в отношении потоков наркотиков, в частности, фентанила. Однако в Китае повторяют свою позицию о том, что администрация Трампа пытается "переложить вину" и "запугать" Пекин в отношении потоков этого наркотического вещества.

В понедельник газета Global Times сообщила, что Китай в качестве ответа взял под прицел американские сельскохозяйственные и продовольственные товары, планируя ввести ряд тарифных и не тарифных мер.

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