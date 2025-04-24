Трамп в полной ж*пе и вынужден просить пощады у китайцев: невероятные детали

Китайцы громят США в тарифной войне. В частности, как отмечает журналист Иван Яковина, руководители крупнейших сетей американских гипермаркетов пришли к президенту Дональду Трампу и объявили, что если пошлины сохранятся, то отгрузки товаров из Китая не возобновятся.

Дональд Трамп

Из этого получается, что уже к лету в американских магазинах не останется товаров, цены на обычное бытовое барахло вырастут в несколько раз, начнется жуткая инфляция.

После этого, как говорит Яковина, Трамп сказал, что "рассматривает возможность" снижения пошлин вдвое и добавил, что с китайцами идут очень продуктивные переговоры насчет нового торгового соглашения.

Но китайцы опровергли эту информацию, заявив, что готовы поговорить с Трампом только после того, как он отменит все новые пошлины.

То есть, считает Яковина, Трамп оказался в ловушке: либо угробить экономику и свой рейтинг, либо сдаться на милость китайцам, целовать сапог господину Си.

"Кстати, Трампа предупреждали, что все так и будет, когда он затевал эту войну, но он и слушать не хотел. Результат: он в полной жопе и вынужден просить пощады у китайцев, которых Вэнс недавно обозвал "селюками". Это очень показательная история. Она свидетельствует о том, что твердость в отношении Трампа работает. Его требования выполнять не нужно", — подчеркнул журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Пекине остро отреагировали на недавнее заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который, защищая политику администрации Трампа по поводу высоких пошлин, назвал китайцев "крестьянами". В частности, Вэнс, в интервью Fox News оправдывал новые тарифы как ответ на "глобалистическую экономику", которая, по его словам, изменила американским работникам.





