Трампу передали пламенный привет: что заявил Си о мире в Украине

Официальный Пекин не намерен подыгрывать Вашингтону в попытках принести мир в Украине. Китай будет усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения войны РФ против Украины. Такое заявление во время разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой сделал глава КНР Си Цзиньпин, сообщает пресс-служба МИД Китая.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Китай и Бразилия должны продолжать совместно решать глобальные проблемы, обеспечить успех Конференции ООН по изменению климата в Белене и укреплять роль "Группы друзей мира" в продвижении политического решения украинского кризиса", — высказался Си Цзиньпин.

Лидер Китая также подчеркнул, что страны глобального Юга должны работать совместно для поддержки международной справедливости и законности, соблюдения основных норм, регулирующих международные отношения, и защиты законных прав и интересов развивающихся стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пекин активно поддерживает Россию в войне против Украины, стремясь использовать этот конфликт как инструмент стратегического ослабления Соединенных Штатов. Как пишет британское издание The Telegraph, война в Европе позволяет Китаю одновременно истощать как Москву, так и Вашингтон, не вступая в открытое противостояние.

Китай передает России технологии двойного назначения, которые используются для изготовления военной техники, в частности микроэлектронику, оптические системы для бронетехники и оборудования для беспилотников. Отдельную роль в китайской помощи играет поддержка российской программы производства дронов, которые активно активно применяет в войне против Украины. Кроме того, Пекин наращивает закупку российской нефти и газа, что помогает Кремлю удерживать военную экономику.

Кроме того, Пекин наращивает закупку российской нефти и газа, что помогает Кремлю удерживать военную экономику.




