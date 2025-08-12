logo

Трампу передали пламенный привет: что заявил Си о мире в Украине
Трампу передали пламенный привет: что заявил Си о мире в Украине

Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует добиваться мира в Украине собственным путем

12 августа 2025, 15:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Пекин не намерен подыгрывать Вашингтону в попытках принести мир в Украине. Китай будет усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения войны РФ против Украины. Такое заявление во время разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой сделал глава КНР Си Цзиньпин, сообщает пресс-служба МИД Китая. 

Трампу передали пламенный привет: что заявил Си о мире в Украине

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Китай и Бразилия должны продолжать совместно решать глобальные проблемы, обеспечить успех Конференции ООН по изменению климата в Белене и укреплять роль "Группы друзей мира" в продвижении политического решения украинского кризиса", — высказался Си Цзиньпин.

Лидер Китая также подчеркнул, что страны глобального Юга должны работать совместно для поддержки международной справедливости и законности, соблюдения основных норм, регулирующих международные отношения, и защиты законных прав и интересов развивающихся стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пекин активно поддерживает Россию в войне против Украины, стремясь использовать этот конфликт как инструмент стратегического ослабления Соединенных Штатов. Как пишет британское издание The Telegraph, война в Европе позволяет Китаю одновременно истощать как Москву, так и Вашингтон, не вступая в открытое противостояние.

Китай передает России технологии двойного назначения, которые используются для изготовления военной техники, в частности микроэлектронику, оптические системы для бронетехники и оборудования для беспилотников. Отдельную роль в китайской помощи играет поддержка российской программы производства дронов, которые активно активно применяет в войне против Украины. Кроме того, Пекин наращивает закупку российской нефти и газа, что помогает Кремлю удерживать военную экономику.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай заявил о "критическом моменте" в урегулировании войны в Украине.




Источник: https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202508/t20250812_11688365.shtml
