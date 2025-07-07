Три причины, почему Китай заинтересован, чтобы война в Украине продолжалась

Официальный Пекин пытается создавать видимость того, что он придерживается нейтралитета в войне РФ против Украины, но на самом деле ему крайне выгодно продолжение войны и даже ее эскалация. Есть как минимум три причины, почему Китай заинтересован в дальнейших атаках на Украину. Своим мнением на этот счет поделился отставной генерал австралийской армии и военный аналитик Мик Райан.

Китай. Фото: из открытых источников

Первая причина – стратегические интересы Китая: война в Украине поглощает значительную часть внимания руководства США.

"Каждая минута, которую американские политические и стратегические лидеры тратят на размышления об Украине, — это минута, когда они не могут сосредоточиться на китайской угрозе. Каждый доллар, потраченный на военную и экономическую помощь Украине, — это доллар, который нельзя инвестировать в защиту западной части Тихого океана от китайской агрессии", — объясняет Райан логику Пекина.

Вторая причина – экономические выгоды. С первых дней широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину темпы торговли Китая с Россией значительно выросли.

Аналитик отмечает, что Китай получил возможность покупать много российских энергоносителей и другого сырья по сниженным ценам, поскольку России больше некому их продавать. Зато в обратном направлении значительно выросли поставки высокотехнологичной продукции, которую Россия больше не может покупать на Западе.

Третья причина – идеологические преимущества. С точки зрения Пекина, война России в Украине является частью более широкого противостояния, которое такие страны, как Китай, Россия и Иран, ведут против западного доминирования.

"Война в Украине позволяет Си изображать конфликт как борьбу, навязанную России НАТО и Америкой. Кроме того, с точки зрения Си, это оправдывает усиленное внимание к национальной безопасности, повышение политической чистоты высшего гражданского и военного руководства, а также модернизации китайских войск", — пишет Райан.

Аналитик добавил, что для Пекина удобна ситуация, когда всю "тяжелую работу" в противостоянии Западу делает Россия, а Китай получает политические дивиденды.

"Отказ Китая от участия в саммите мира по Украине в июне 2024 года в Швейцарии является еще одним доказательством того, что Коммунистическая партия Китая не является честным или беспристрастным посредником по войне в Украине. Она отказывается оставить своего российского партнера и, вероятно, будет работать за кулисами, чтобы саботировать любые мирные предложения, которые не предложит Министерство иностранных дел Китая", — резюмирует эксперт.

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