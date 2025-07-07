Три причины, почему Китай заинтересован, чтобы война в Украине продолжалась

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Кравцев Сергей
Официальный Пекин пытается создавать видимость того, что он придерживается нейтралитета в войне РФ против Украины, но на самом деле ему крайне выгодно продолжение войны и даже ее эскалация. Есть как минимум три причины, почему Китай заинтересован в дальнейших атаках на Украину. Своим мнением на этот счет поделился отставной генерал австралийской армии и военный аналитик Мик Райан.
Китай. Фото: из открытых источников
Первая причина – стратегические интересы Китая: война в Украине поглощает значительную часть внимания руководства США.
Вторая причина – экономические выгоды. С первых дней широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину темпы торговли Китая с Россией значительно выросли.
Аналитик отмечает, что Китай получил возможность покупать много российских энергоносителей и другого сырья по сниженным ценам, поскольку России больше некому их продавать. Зато в обратном направлении значительно выросли поставки высокотехнологичной продукции, которую Россия больше не может покупать на Западе.
Третья причина – идеологические преимущества. С точки зрения Пекина, война России в Украине является частью более широкого противостояния, которое такие страны, как Китай, Россия и Иран, ведут против западного доминирования.
Аналитик добавил, что для Пекина удобна ситуация, когда всю "тяжелую работу" в противостоянии Западу делает Россия, а Китай получает политические дивиденды.
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