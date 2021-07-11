Тысячи китайцев вынуждены покинуть свои дома: что произошло

Сильные дожди и наводнения заставили тысячи человек покинуть юго-западную провинцию Китая Сычуань. Кроме того, местные власти призывают жителей региона готовиться к сильным дождям в ближайшие дни. Об этом пишет Reuters.



Тысячи китайцев из-за наводнения покинули свои дома

В провинции Сычуань проливные дожди с пятницы подняли уровень воды в 14 реках, смыли лодки и мосты, эвакуироваться более 4600 жителям, сообщают китайские государственные СМИ.

Хотя сообщений о жертвах не поступало, СМИ писали, что дождь и наводнение затронули более 120 тыс. человек, вынудили отменить некоторые железнодорожные перевозки и причинили ущерб на сумму более 176 миллионов юаней (27 млн долл.). Сообщалось, что около 27 тыс. домов в городе Бажун, провинция Сычуань, остались без электричества.

Примерно в 900 км к северо-востоку от города Синьчжоу, провинция Шаньси, на фотографиях местных СМИ были показаны автомобили, проезжающие по затопленным улицам. Город Цзиньчэн, также расположенный в провинции Шаньси, повысил сигнал о сильном дожде до красного, самого высокого уровня.

В воскресенье Национальный метеорологический центр Китая возобновил оповещение о грозах по всей стране, прогнозируя обильные осадки на обширных территориях северного и центрального Китая.

Пекинская метеорологическая обсерватория сообщила, что накопленное количество осадков в столице Китая, как ожидается, достигнет в среднем от 60 до 100 миллиметров в период с 5 часов вечера в воскресенье до 8 часов утра во вторник, в то время как управление по борьбе с наводнениями города предупредило о самых сильных дождях за последние три года.

В провинции Хэбэй, граничащей с Пекином, из-за сильного дождя и грозы самолеты временно не смогли взлететь и приземлиться в аэропорту Шицзячжуана, столицы провинции.

Ранее "Комментарии" писали, как Китай собирается защищать Землю от астероидов.

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