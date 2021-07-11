Тысячи китайцев вынуждены покинуть свои дома: что произошло

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Татьяна Веремеева
Сильные дожди и наводнения заставили тысячи человек покинуть юго-западную
провинцию Китая Сычуань. Кроме того, местные власти призывают жителей региона
готовиться к сильным дождям в ближайшие дни. Об этом пишет Reuters.
Тысячи китайцев из-за наводнения покинули свои дома
В провинции Сычуань проливные дожди с пятницы подняли уровень воды в 14
реках, смыли лодки и мосты, эвакуироваться более 4600 жителям, сообщают китайские
государственные СМИ.
Хотя сообщений о жертвах не поступало, СМИ писали, что дождь и наводнение
затронули более 120 тыс. человек, вынудили отменить некоторые железнодорожные
перевозки и причинили ущерб на сумму более 176 миллионов юаней (27 млн долл.).
Сообщалось, что около 27 тыс. домов в городе Бажун, провинция Сычуань, остались
без электричества.
Примерно в 900 км к северо-востоку от города Синьчжоу, провинция Шаньси, на
фотографиях местных СМИ были показаны автомобили, проезжающие по затопленным
улицам. Город Цзиньчэн, также расположенный в провинции Шаньси, повысил сигнал
о сильном дожде до красного, самого высокого уровня.
В воскресенье Национальный метеорологический центр Китая возобновил
оповещение о грозах по всей стране, прогнозируя обильные осадки на обширных
территориях северного и центрального Китая.
Пекинская метеорологическая обсерватория сообщила, что накопленное количество
осадков в столице Китая, как ожидается, достигнет в среднем от 60 до 100
миллиметров в период с 5 часов вечера в воскресенье до 8 часов утра во вторник,
в то время как управление по борьбе с наводнениями города предупредило о самых
сильных дождях за последние три года.
В провинции Хэбэй, граничащей с Пекином, из-за сильного дождя и грозы
самолеты временно не смогли взлететь и приземлиться в аэропорту Шицзячжуана,
столицы провинции.
Ранее "Комментарии" писали, как
Китай собирается защищать Землю от астероидов.
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