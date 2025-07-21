У Киева могут появиться козыри для диалога с Пекином: Портников раскрыл детали

Официальный Киев неоднократно заявлял, что Китай может заставить Путина быстро прекратить войну против Украины. Однако с диалогом с КНР у нас пока не складывается. Однако если мы вообще хотим иметь диалог с Пекином, у нас должны быть козыри. И одним из них должен стать диалог с Тайванем. Нужны как парламентские визиты, так и открытие офиса Тайбейской комиссии – подобные уже давно существуют в Варшаве, Берлине и даже в Москве. Такое мнение высказал украинский публицист, политолог, тележурналист Виталий Портников.

Украина и Китай. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что необходимо обсуждать общие вызовы и налаживать обмен военными технологиями. Только такая политика может заставить Пекин задуматься о цене поддержки Москвы в войне против нас. Ибо и в Китае, и в России слабых избивают.

"Однако должен констатировать: меня до сих пор не слышат. За эти годы было всего несколько единичных депутатских визитов. И никакой попытки создать хотя бы элементарную институциональную базу для системного диалога с Тайванем. Я все еще пытаюсь понять: мы имеем дело с политической недальновидностью и некомпетентностью или все же с влиянием бизнес-интересов определенных групп, которые, пытаясь заработать в Китае, готовы пожертвовать национальными интересами Украины? Но ведь мы уже проходили это с Россией – и очень хорошо знаем, чем все закончилось", – отметил Портников.

Например, журналист привел подход Европейского Союза. В этот четверг президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Совета ЕС Антониу Кошта отправятся в Китай на саммит ЕС-КНР. И, что интересно, на Тайвань прибудет представительная делегация депутатов Европейского парламента. Участники делегации представляют объединение "Европейский щит демократии". Они планируют встретиться с руководством Тайваня и представителями гражданского общества для обсуждения совместного противодействия гибридным угрозам, способности к сопротивлению дезинформации со стороны авторитарных режимов и опасности новой войны – на этот раз в Тайванском проливе. Итоговую пресс-конференцию делегация проведет именно на Тайване – в среду, за день до прибытия лидеров ЕС в Пекин.

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