У Путина заявили о нецелесообразности переговоров с Украиной: появилась реакция Китая

В Китае отреагировали на новые заявления Кремля о возможных переговорах о завершении войны в Украине, однако в Пекине избежали прямой оценки российских ультиматумов. В Министерстве иностранных дел КНР лишь повторили, что позиция Китая остается "последовательной и четкой".

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что дальнейшие переговоры между Украиной, Россией и США не будут иметь смысла, если Киев не согласится вывести украинские войска из подконтрольной части Донбасса. По его словам, без выполнения этого требования переговорный процесс якобы будет "оставаться на одном месте".

Во время брифинга журналисты попросили спикера МИД Китая Линь Цзяня прокомментировать отказ Москвы от компромиссного диалога. В ответ китайский дипломат не стал оценивать слова Кремля.

"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" последовательна и четка", — заявил Линь Цзянь, не предоставив дополнительных объяснений.

Китай с начала полномасштабной войны декларирует нейтралитет и регулярно призывает стороны к диалогу и прекращению огня. В то же время Пекин избегает открытой критики Москвы и не называет Россию агрессором, несмотря на многочисленные призывы Запада занять более четкую позицию. Кроме того, в Китае войну России против Украины называют "украинским кризисом".

