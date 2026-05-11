Китай У Путіна заявили про недоцільність переговорів з Україною: з'явилася реакція Китаю
У Путіна заявили про недоцільність переговорів з Україною: з’явилася реакція Китаю

У Китаї прокоментували заяву Кремля про недоцільність переговорів без виведення ЗСУ з Донбасу.

11 травня 2026, 11:25
Slava Kot

У Китаї відреагували на нові заяви Кремля щодо можливих переговорів про завершення війни в Україні, однак у Пекіні уникнули прямої оцінки російських ультиматумів. У Міністерстві закордонних справ КНР лише повторили, що позиція Китаю залишається "послідовною та чіткою".

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що подальші переговори між Україною, Росією та США не матимуть сенсу, якщо Київ не погодиться вивести українські війська з підконтрольної частини Донбасу. За його словами, без виконання цієї вимоги переговорний процес нібито "залишатиметься на одному місці".

Під час брифінгу журналісти попросили речника МЗС Китаю Лінь Цзяня прокоментувати відмову Москви від компромісного діалогу. У відповідь китайський дипломат не став оцінювати слова Кремля.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою", — заявив Лінь Цзянь, не надавши додаткових пояснень.

Китай від початку повномасштабної війни декларує нейтралітет і регулярно закликає сторони до діалогу та припинення вогню. Водночас Пекін уникає відкритої критики Москви та не називає Росію агресором, попри численні заклики Заходу зайняти чіткішу позицію. Крім того, у Китаї війну Росії проти України називають "українською кризою".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Путін заговорив про завершення війни в Україні. Чому російський диктатор став м'якше говорити щодо військового конфлікту.

Також "Коментарі" писали, що політичний оглядач Віталій Портников пояснив, чому Росія затягує війну проти України до 2028 року.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4121887-kitaj-ne-komentue-zaavi-kremla-pro-pripinenna-tristoronnih-peregovoriv-do-vivedenna-zsu-z-donbasu.html
