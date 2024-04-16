У Си Цзиньпина есть "четыре принципа", как положить конец войне в Украине: подробности

Во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, китайский лидер Си Цзиньпин изложил "четыре принципа" для предотвращения выхода войны в Украине из-под контроля, а также восстановления мира. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Си Цзиньпин отметил, что страны должны сосредоточиться на "поддержании мира и стабильности", а также избежать поисков корыстных целей. В частности, важно "охладить ситуацию и не подливать масла в огонь".

"Мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего усиления напряженности", — заявил Си и заявил о необходимости "уменьшить негативное влияние на мировую экономику".

Как пишет "BBC", "четыре принципа" созвучны с прошлогодним "мирным планом" Пекина. По мнению западных обозревателей, это только поможет России удержать большую часть оккупированных территорий Украины.

В частности, во время встречи Си подчеркнул Шольцу, что "промышленные и производственные цепочки Китая и Германии глубоко связаны друг с другом" и назвал сотрудничество между странами "гарантией стабильности двусторонних отношений и возможностью создать будущее".

В свою очередь Шольц попросил китайского лидера повлиять на Россию, чтобы тот вывел войска и завершил войну.

"Слово Китая имеет вес в России, поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел войска и закончил эту ужасную войну", — заявил Олаф Шольц.

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