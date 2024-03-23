У Си Цзиньпина предложили провести мирную конференцию по Украине: кто должен стать ее участниками

Россия и Украина надеются, что война может завершиться благодаря переговорам, несмотря на то, что воюющие стороны по-разному видят решение конфликта. Также он предложил провести международную мирную конференцию, где участниками будут как Украина, так и Россия. Как передает портал "Комментарии", такое предложение озвучил спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, пишет "Reuters".

Китай. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Ли Хуэй предупредил дипломатов и журналистов во время своего последнего визита в Москву, Киев и несколько столиц Европы, что война может обостриться еще больше. Поэтому нужно делать шаги на опережение, чтобы не допустить еще большего обострения.

"Все стороны настаивают на своих позициях, и существует относительно большой разрыв в их понимании мирных переговоров... но все согласны с тем, что переговоры, а не оружие, в конце концов, положат конец этой войне. Через более чем два года после начала войны не только нет признаков затишья в боевых действиях, но и существует угроза дальнейшей эскалации конфликта", — высказался Ли Хуэй.

В "Reuters" обратили внимание, что Китай и РФ заключили договор о партнерстве "без ограничений" до начала полномасштабного вторжения России в Украину, поэтому в Пекине не осуждали Кремль за вторжение. В свою очередь некоторые украинские чиновники заявили, что Китай должен быть привлечен к переговорам, чтобы прекратить войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина проводит активную работу по подготовке саммита мира, который предположительно пройдет в Швейцарии. Недавно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с индийским премьером Нарендой Моди, пригласив того принять участие в грядущем саммите. Были надежды на участие там и Китая, но, похоже, после жестких высказываний секретарь СНБО Украины Алексея Данилова в адрес китайских предложений об отказе Украины во имя мира от своих территорий, представителей официального Пекина на саммите вряд ли приходится ожидать. О чем говорит всё, что происходит в последнее время вокруг подготовки к данному мероприятию и в целом переговорного кейса? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.