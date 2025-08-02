У Си вновь намекнули, что Китай готовится к большой войне: детали

Государственные СМИ Китая опубликовали официальные видео и фотографии, на которых зафиксированы полетные операции на палубе авианосца "Фуцзянь". При этом Пекин пока не продемонстрировал кадры непосредственно со взлетами или посадками самолетов на корабль, однако по крайней мере подтвердил готовность это сделать в ближайшее время.

Авианосец Фуцзянь. Фото: из открытых источников

Так, на кадрах можно видеть палубный истребитель Shenyang J-15, который находится в позиции для катапультного запуска с включенным форсажем. На другом фрагменте видно тень, которую отбрасывает истребитель, пролетающий низко над палубой авианосца "Фуцзянь".

Обнародованные официальные кадры также показывают членов экипажа авианосца, которые проводят проверку на наличие посторонних предметов.

Это стандартная профилактическая мера безопасности, регулярно выполняемая на авианосцах и наземных аэродромах для выявления потенциально опасных предметов перед началом полетных операций.

Интересно, что на одном из обнародованных фрагментов можно видеть вертолет Harbin Z-9. Эти машины входят в состав авиакрыльев китайских авианосцев и используются, в частности, как спасательные вертолеты.

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