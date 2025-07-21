Китай начал строительство крупнейшего мегаобъекта: почему в Индии уже хватаются за голову

В Китае стартовало строительство крупнейшей гидроэлектростанции в мире на Тибетском плато. Стоимость проекта превысит 170 миллиардов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

ГЭС «Три ущелья». Фото: из открытых источников

Премьер-министр Китая Ли Цян объявил о старте строительства гидроэлектростанции в нижнем течении реки Ярлунг Цангбо. Это крупнейший энергетический проект страны со времен плотины Три ущелья.

Комплекс будет состоять из пяти каскадных ГЭС, которые будут производить 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Интересно, что столько же потребила Великобритания за год. Запуск ожидается в 2030-х годах.

Китайские рынки восприняли новость как сигнал об экономическом стимулировании — индексы выросли, как и акции компаний, связанных с инфраструктурой, цементом и взрывчатыми веществами.

В то же время Индия и Бангладеш выразили обеспокоенность из-за возможного влияния дамбы на миллионы людей ниже по течению. Ряд неправительственных организаций предупредил об угрозе для экосистем Тибета.

По словам Ли Цяна, ГЭС станет "проектом века", но строительство должно происходить с "особым вниманием к сохранению экологии".

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