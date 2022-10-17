Удастся ли Си Цзиньпину повторить подвиг Мао Цзедуна – на что замахнулся Китай

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в воскресенье открыл съезд Коммунистической партии, на котором тысячи отобранных делегатов должны утвердить его заявку на исторический третий срок правления. Си выступил с программной речью, в которой уделил внимание внешней политике КНР, а также Тайваню. Какие выводы можно сделать из этого выступления? Что для себя должны понять США, Украина, РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Си Цзиньпин продемонстрировал стремление к биполярному миру

Директор Института мировой политики, Евгений Магда обращает внимание, что 20-й съезд правящей Коммунистической партии Китая, который начался 16 октября в Пекине, точно будет отличаться от 20-го съезда Компартии СССР.

"На китайском съезде не станут развенчивать культ личности Си Цзиньпиня. И он пойдет на беспрецедентный третий срок, о чем свидетельствует его выступление в первый день съезда, – прогнозирует эксперт. – Идея о том, что Си Цзиньпин может уступить свое место остается исключительно идеями и допущениями, не имеющими, похоже, никакого отношения к реальности".

По словам эксперта, во время своего выступления Си Цзиньпин явно продемонстрировал стремление к биполярному миру. И его полюсами будут, по мнению китайского лидера, КНР и США.

"Интересно понаблюдать за российской реакцией по этому поводу, – считает Евгений Магда. – К тому же, Си Цзиньпин довольно громко заявил, что Китай никогда не откажется от своего права на Тайвань, включая, если понадобиться, силовое решение проблемы. Впрочем, это скорее элемент привычной риторики. Официальный Пекин не может говорить иначе. Между тем, действия США, в том числе военного характера, во время августовского визита на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнеси Пелоси, экономические шаги Штатов (в том числе удар по китайской полупроводниковой промышленности), позволяют допускать, что слова Си Цзиньпина останутся словами. США не отдадут Тайвань под влияние КНР. Но при этом Пекин, конечно, будет пытаться играть в свою игру".

Задача нынешнего лидера Китая – переизбраться на третий срок и тем самым нарушить многолетнюю традицию избрания главы Компартии лишь на два срока

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак обращает внимание, что выступление Си Цзиньпиня проходит в условиях политической эволюции КНР от системы коллективного правления к личному режиму Си в условиях мировой турбулентности.

"Если раньше китайские лидеры делали ставку в идеологическом нарративе на экономическое строительство, то ныне Си изменил модель коммуникации с акцентом на безопасность, – поясняет эксперт. – Задача нынешнего лидера Китая – переизбраться на третий срок и тем самым нарушить многолетнюю традицию избрания главы Компартии лишь на два срока. Это будет прецедент, подобное удавалось лишь Мао Цзедуну".

Поэтому, отмечает Олег Постернак, Си Цзиньпинь постарался акцентировать внимании на мировой миссии Китая в контексте реализации "китайской мечты".

"Очевидно, что ключевой амбицией китайского руководства становится желание превратить страну в мировой остров стабильности и безопасности. Поэтому речь проникнута духом осторожного империализма, геополитической и технологической конкуренции и желания удержать Китай как альтернативный центр мировой безопасности. С этим связано заявление о том, что КНР будет привлекать и поощрять ученых и инженеров в аэрокосмической, биотехнологической, квантовой и спутниковой навигационной отраслях", – поясняет эксперт.

Он также подчеркивает, что тему российско-украинской войны Си особо не выделял, лишь отнеся ее последствия к одному из "штормов" наряду с энергетическими сложностями.

"Подобное может свидетельствовать о том, что КНР продолжает следовать курсу невоенной, политической поддержки позиции России, воспринимая войну в Украине как инструмент ослабления РФ и вовлечения и фокусировки Запада. Китай будет пользоваться любой возможностью сократить ранее преимущественное внимание США в Азиатско-Тихоокеанском направлении. Фундаментальный интерес — нанести несколько тактических поражений США руками России в Восточной Европе", – отмечает Олег Постернак.

По его мнению, в отношении России китайская политика пока останется неизменной – ожидание последовательного ослабления РФ и аккуратное использование любых возможностей для усиления своего влияния.

"Подобное уже замечается в отношении Казахстана, который фактически вышел из-под доминирующего влияния РФ и дрейфует в сторону стратегических отношений с Китаем. Также следует отметить и расширение экономического и финансового влияния на Беларусь, – говорит эксперт. – Ну и ключевой вопрос для Си Цзиньпиня – тайваньская карта. На нынешнем ХХ съезде было заявлено им, что Китай "не исключает применения военной силы", хоть и стремиться к мирному воссоединению. В выступлении на предыдущем съезде в 2017 году подобного заявления не было. Тут понимать нужно всё просто: войне КНР с Тайванем в ближайшем будущем быть".

Чем дальше, тем более выраженными будут дебаты о целесообразности развития экономических связей с Китаем

Ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора рассуждает так:

"Третий срок Си вряд ли кого-нибудь удивит. За время его правления эта тоталитарная страна постепенно приобретает авторитарные черты, включая культ личности и формализацию принятия решений коллективными органами Компартии Китая".

Что касается съезда КПК, то здесь так же – без сюрпризов, считает эксперт. Китай, по его словам, по-прежнему держит экономическое развитие в приоритете и хочет стать мировым лидером до середины века.

"Для России, например, это означает отказ Китая от прямых форм поддержки московского режима, ибо для сохранения хотя бы имеющихся темпов экономического развития Пекин должен поддерживать рабочие отношения с Западом – своими крупнейшими торговыми партнерами. Для Украины это значит, что на одного врага у нас меньше. Пока что", – подчеркивает Алексей Живора.

Он предполагает, что западным странам придется определиться, готовы ли они видеть один из самых репрессивных режимов среди мировых лидеров.

"Чем дальше, тем более выраженными будут дебаты о целесообразности развития экономических связей с Китаем, – прогнозирует эксперт. – Уже сейчас можно увидеть первые звонки этого процесса на примере запрета экспорта компьютерных чипов в поднебесную".

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