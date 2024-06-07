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Украина должна определить свое место между Европой и Китаем: почему это важно

Для Киева все более важным становится вопрос сотрудничества с ЕС и Китаем

7 июня 2024, 23:11
Автор:
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Марьян Ощановский
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Поскольку США постепенно выпадают из европейского контекста, Украине необходимо найти свое место в треугольнике Китай-Европа-Россия, считает политический эксперт Валерий Клочок.

Украина должна определить свое место между Европой и Китаем: почему это важно

Украина между ЕС и Китаем. Фото из открытых источников

"США постепенно выпадают из европейского контекста, являющегося вызовом для Украины. Пока неизвестно, проголосует ли Конгресс США за предоставление ВСУ следующего пакета военной помощи. Это серьезная проблема Украины. На этом фоне, в вопросе прекращения войны, Украина должна более детально анализировать контекст сотрудничества Европы и Китая, которое в будущем может стать весомым фактором на геополитической карте мира. После окончания Второй мировой войны Европа оказалась под финансовым, военным, ядерным зонтиками США. Сейчас времена изменились. Европе, а при этом Украине, нужно делать выбор и определять свою роль и место в треугольнике Европа-Китай-Россия", – подчеркнул Валерий Клочок.

По словам политолога, позиции Китая не стоит отождествлять с российскими хотя бы потому, что китайская декларация  о завершении войны в Украине существенно отличается от стамбульских договоренностей 2022 года, где отражены позиции РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приоритетной целью захватчиков на Донбассе является трасса из Покровска на Константиновку, рассказал пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. "После Очеретиного россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Вероятно, у них есть цель захватить город Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", — сообщил пресс-секретарь ОСУВ "Хортица".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9Kyo33FZrYE
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