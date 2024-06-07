Украина должна определить свое место между Европой и Китаем: почему это важно

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Поскольку США постепенно выпадают из европейского контекста, Украине необходимо найти свое место в треугольнике Китай-Европа-Россия, считает политический эксперт Валерий Клочок.
Украина между ЕС и Китаем. Фото из открытых источников
По словам политолога, позиции Китая не стоит отождествлять с российскими хотя бы потому, что китайская декларация о завершении войны в Украине существенно отличается от стамбульских договоренностей 2022 года, где отражены позиции РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приоритетной целью захватчиков на Донбассе является трасса из Покровска на Константиновку, рассказал пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. "После Очеретиного россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Вероятно, у них есть цель захватить город Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", — сообщил пресс-секретарь ОСУВ "Хортица".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!