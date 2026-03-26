Украина взяла курс на стратегический разрыв с Китаем: о чем идет речь

Украина начала курс на сокращение зависимости от китайского импорта в ключевых секторах обороны, прежде всего в производстве беспилотников. Об этом сообщает Forbes, отмечая, что речь идет не только о технологическом, но и о стратегическом развороте Киева.

На протяжении всей войны Украина пыталась сохранять осторожный баланс в отношениях с Китай. С одной стороны, Пекин фактически поддерживал Россию на экономическом и дипломатическом уровнях. С другой – оставался важным торговым партнером Украины. Эти связи также вызывали недовольство США, которые долгое время были ключевым донором военной помощи Киеву.

Однако сейчас позиция украинских властей меняется. Как пишет издание, Киев все больше склоняется к выводу, что Китай окончательно стал на сторону Москвы. В ответ Украина начала дистанцироваться от китайских технологий, прежде всего в сфере дронов.

Одним из шагов стало развитие собственного производства компонентов, включая печатные платы. В результате появляются так называемые "бескитайские" беспилотники – собранные из украинских деталей и комплектующих из стран-партнеров.

Украинские чиновники рассматривают зависимость от китайских поставок как стратегическую уязвимость. Есть опасения, что Пекин в любой момент может ограничить доступ к критическим технологиям, что поставит под угрозу оборонные возможности страны.

Кроме того, такие беспилотники могут получить преимущество на международном рынке. Потенциальные покупатели, особенно на Западе, с большим доверием относятся к продукции без китайских компонентов из-за рисков безопасности.

Пока процесс только набирает обороты, однако, по оценке Forbes, этот шаг уже имеет значительное значение. Он демонстрирует, кого Украина считает своими стратегическими союзниками и в каком направлении видит свое будущее.

