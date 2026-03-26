Україна взяла курс на стратегічний розрив із Китаєм: про що йдеться

Україна розпочала курс на скорочення залежності від китайського імпорту у ключових секторах оборони, насамперед у виробництві безпілотників. Про це повідомляє Forbes, зазначаючи, що йдеться не лише про технологічний, а й про стратегічний розворот Києва.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Протягом усієї війни Україна намагалася зберігати обережний баланс у відносинах із Китай. З одного боку, Пекін фактично підтримував Росію на економічному та дипломатичному рівнях. З іншого – залишався важливим торговим партнером України. Ці зв'язки також викликали невдоволення США, котрі довгий час були ключовим донором військової допомоги Києву.

Однак зараз позиція української влади змінюється. Як пише видання, Київ дедалі більше схиляється до висновку, що Китай остаточно став на бік Москви. У відповідь Україна почала дистанціюватися від китайських технологій, насамперед у сфері дронів.

Одним із кроків став розвиток власного виробництва компонентів, включаючи друковані плати. У результаті з'являються так звані "бескитайські" безпілотники – зібрані з українських деталей та комплектуючих із країн-партнерів.

Українські чиновники розглядають залежність від китайських постачань як стратегічну вразливість. Є побоювання, що Пекін будь-якої миті може обмежити доступ до критичних технологій, що поставить під загрозу оборонні можливості країни.

Крім того, такі безпілотники можуть одержати перевагу на міжнародному ринку. Потенційні покупці, особливо на Заході, з великою довірою ставляться до продукції без китайських компонентів через ризики безпеки.

Поки що процес тільки набирає обертів, проте, за оцінкою Forbes, цей крок вже має значне значення. Він демонструє, кого Україна вважає своїми стратегічними союзниками та в якому напрямку бачить своє майбутнє.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ще місяць тому Путін такого не очікував: за що тепер змагаються Індія та Китай.



