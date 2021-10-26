Усилили ограничения: в Китае снова фиксируют вспышку коронавируса в нескольких регионах

В течение последней недели в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса среди населения. Более ста новых случаев регистрируют медицинские работники в 11 провинциях и столице. По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фена, медики опасаются, что вспышка распространится и будет больше инфицированных, поэтому вводятся новые усиленные ограничения. Об этом сообщает РБК-Украина.

В Китае опять регистрируют вспышку, фото Синьхуа

Ситуация с заболеваемостью резко ухудшилась с 17 октября из-за расширения географии вспышек болезни, хотя 75% китайцев уже получили две дозы вакцины. Известно, что болезнь распространялась от путешествовавших по стране туристов. У пожилых китайцев, которые путишествоваоли по стране, была полная вакцинация, однако у них тесты показали коронавирус.



Вспышка коронавирусной болезни зафиксирована в нескольких регионах и городах, среди которых Внутренняя Монголия, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу, Ланьчжоу и Пекин. Запрещены туристические поездки для китайцев, они смогут ездить в другие регионы только если будут иметь негативный тест на коронавирус.

В местах вспышки жители обязаны находиться на самоизоляции и не выходить из домов. В некоторых регионах остановлена работа междугороднего и городского транспорта. Прибывших в зараженные регионы туристов будут обследовать, они должны находиться на самоизоляции.



Как сообщал портал "Комментарии", Ляшко рассказал, почему медиков не поставили перед фактом обязательной вакцинации. Риск, что медики будут массово отказываться выходить на работу, протестуя против вакцинации против коронавируса побудил Минздрав не включать профессию медицинских работников в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации.

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