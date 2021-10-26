Усилили ограничения: в Китае снова фиксируют вспышку коронавируса в нескольких регионах

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Козлова Альбіна
В течение последней недели в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса среди населения. Более ста новых случаев регистрируют медицинские работники в 11 провинциях и столице. По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фена, медики опасаются, что вспышка распространится и будет больше инфицированных, поэтому вводятся новые усиленные ограничения. Об этом сообщает РБК-Украина.
В Китае опять регистрируют вспышку, фото Синьхуа
Ситуация с заболеваемостью резко ухудшилась с 17 октября из-за расширения географии вспышек болезни, хотя 75% китайцев уже получили две дозы вакцины. Известно, что болезнь распространялась от путешествовавших по стране туристов. У пожилых китайцев, которые путишествоваоли по стране, была полная вакцинация, однако у них тесты показали коронавирус.
Вспышка коронавирусной болезни зафиксирована в нескольких регионах и городах, среди которых Внутренняя Монголия, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу, Ланьчжоу и Пекин. Запрещены туристические поездки для китайцев, они смогут ездить в другие регионы только если будут иметь негативный тест на коронавирус.
В местах вспышки жители обязаны находиться на самоизоляции и не выходить из домов. В некоторых регионах остановлена работа междугороднего и городского транспорта. Прибывших в зараженные регионы туристов будут обследовать, они должны находиться на самоизоляции.
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