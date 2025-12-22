logo

Китай
Установлен новый рекорд: что РФ поставляет в Китай в огромных объёмах

Bloomberg пишет о том, что экспорт сжиженного газа из РФ в Китай вырос до рекордного уровня

22 декабря 2025, 12:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Экспорт российского сжиженного природного газа в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре, поскольку покупатели отбросили риск западных санкций, чтобы получить доступ к более дешевому топливу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Установлен новый рекорд: что РФ поставляет в Китай в огромных объёмах

Китай и РФ. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, поставки охлажденного газа из России подпрыгнули на более, чем вдвое по сравнению с предыдущим годом и достигли 1,6 млн тонн в прошлом месяце, как показали таможенные данные, опубликованные в минувшие выходные. Этот скачок позволил России опередить Австралию, став крупнейшим поставщиком Китая после Катара.

Поставки из России удвоились, тогда как поставки из Австралии сократились на треть по сравнению с прошлым годом.

Россия вышла на крупнейший газовый рынок Азии, чтобы компенсировать сокращение поставок в Европу, которая была крупнейшим покупателем Москвы в течение десятилетий до вторжения в Украину. Ей пришлось снизить цены, чтобы повысить свою привлекательность — ее СПГ был самым дешевым среди 12 поставщиков в Китай.

При этом Китай не импортировал американский СПГ с февраля, частично из-за торговых конфликтов и слабого спроса. Крупные государственные компании также все больше диверсифицируют свои источники, пытаясь продавать контрактные объемы на мировых рынках, что легче для американских контрактов, которые, как правило, не имеют пунктов о назначении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия стремительно теряет финансовую маневренность и вынуждена распродавать стратегические ресурсы. Китай в ноябре 2025 года установил исторический рекорд по импорту российского золота, фактически став главным "спасителем" бюджета страны-агрессора. Об этом сообщает российское издание "Риа Новости" со ссылкой на китайскую таможню.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-22/russia-lng-exports-to-china-rise-to-record-surpassing-australia
