logo_ukra

BTC/USD

90209

ETH/USD

3058.22

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Встановлено новий рекорд: що РФ постачає до Китаю у величезних обсягах
commentss НОВИНИ Всі новини

Встановлено новий рекорд: що РФ постачає до Китаю у величезних обсягах

Bloomberg пише про те, що експорт зрідженого газу з РФ до Китаю зріс до рекордного рівня

22 грудня 2025, 12:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Експорт російського зрідженого природного газу до Китаю виріс до рекордного рівня в листопаді, оскільки покупці відкинули ризик західних санкцій, щоб отримати доступ до дешевшого палива. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Встановлено новий рекорд: що РФ постачає до Китаю у величезних обсягах

Китай та РФ. Фото: із відкритих джерел

Агентство зазначає, постачання охолодженого газу з Росії підстрибнули на більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком і досягли 1,6 млн тонн минулого місяця, як показали митні дані, опубліковані минулими вихідними. Цей стрибок дозволив Росії випередити Австралію, ставши найбільшим постачальником Китаю після Катару.

Постачання з Росії подвоїлися, тоді як постачання з Австралії скоротилися на третину порівняно з минулим роком.

Росія вийшла на найбільший газовий ринок Азії, щоб компенсувати скорочення постачання до Європи, яка була найбільшим покупцем Москви протягом десятиліть до вторгнення в Україну. Їй довелося знизити ціни, щоб підвищити свою привабливість – її СПГ був найдешевшим серед 12 постачальників до Китаю.

При цьому Китай не імпортував американський СПГ із лютого, частково через торгові конфлікти та слабкий попит. Великі державні компанії також дедалі більше диверсифікують свої джерела, намагаючись продавати контрактні обсяги на світових ринках, що легше для американських контрактів, які зазвичай не мають пунктів про призначення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія стрімко втрачає фінансову маневреність і змушена розпродувати стратегічні ресурси. Китай у листопаді 2025 року встановив історичний рекорд з імпорту російського золота, фактично ставши головним "рятівником" бюджету країни-агресора. Про це повідомляє російське видання "Ріа Новини" з посиланням на китайську митницю.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-22/russia-lng-exports-to-china-rise-to-record-surpassing-australia
Теги:

Новини

Всі новини