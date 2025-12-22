Встановлено новий рекорд: що РФ постачає до Китаю у величезних обсягах

Експорт російського зрідженого природного газу до Китаю виріс до рекордного рівня в листопаді, оскільки покупці відкинули ризик західних санкцій, щоб отримати доступ до дешевшого палива. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Китай та РФ. Фото: із відкритих джерел

Агентство зазначає, постачання охолодженого газу з Росії підстрибнули на більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком і досягли 1,6 млн тонн минулого місяця, як показали митні дані, опубліковані минулими вихідними. Цей стрибок дозволив Росії випередити Австралію, ставши найбільшим постачальником Китаю після Катару.

Постачання з Росії подвоїлися, тоді як постачання з Австралії скоротилися на третину порівняно з минулим роком.

Росія вийшла на найбільший газовий ринок Азії, щоб компенсувати скорочення постачання до Європи, яка була найбільшим покупцем Москви протягом десятиліть до вторгнення в Україну. Їй довелося знизити ціни, щоб підвищити свою привабливість – її СПГ був найдешевшим серед 12 постачальників до Китаю.

При цьому Китай не імпортував американський СПГ із лютого, частково через торгові конфлікти та слабкий попит. Великі державні компанії також дедалі більше диверсифікують свої джерела, намагаючись продавати контрактні обсяги на світових ринках, що легше для американських контрактів, які зазвичай не мають пунктів про призначення.

