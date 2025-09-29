Утечка секретных документов: Россия помогает Китаю готовиться к большой военной операции

Хакерская группа Black Moon обнародовала секретные документы, проанализированные британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI). Они свидетельствуют о существенном углублении военного сотрудничества между Россией и Китаем – Москва оказывает Пекину помощь в подготовке масштабной военной операции против Тайваня.

Россия помогает Китаю готовиться к нападению на Тайвань. Фото из открытых источников

По информации RUSI, объем утечки документов составляет около 800 страниц. В них зафиксированы договоренности о том, что Россия согласилась делиться с Китаем своим опытом в сфере воздушного боя. Благодаря войне в Украине это одна из немногих сфер, где российские военные считаются более опытными, чем китайские.

В частности, речь идет об обучении китайского воздушно-десантного батальона. Москва также обязалась передать 37 боевых машин БМД-4М, 11 противотанковых пушек Спрут-СДМ1 и 11 бронетранспортеров БТР-МДМ, а также парашютные системы для сброса тяжелой техники. Стоимость контракта оценивается в 584 миллиона долларов.

"Военное сотрудничество между Китаем и Россией выходит далеко за пределы того, что было публично раскрыто", — заявил газете The Washington Post представитель тайваньской службы безопасности, который предпочел остаться анонимным.

Согласно отчету аналитического центра, как обучение, так и поставки оборудования предоставят китайским ВВС "расширенные возможности воздушного маневрирования", что предложит "варианты наступления против Тайваня, Филиппин и других островных государств в регионах".

"Это очень хороший пример того, как россияне стали на сторону китайцев", – сказал старший исследователь сухопутных военных действий в RUSI Джек Уотлинг.

Американская разведка прогнозирует, что Китай может быть готов к военной операции по захвату Тайваня в 2027 году. Именно к этому термину Си Цзиньпин поставил задачу превратить Народно-освободительную армию КНР в "силу мирового класса".

