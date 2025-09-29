Витік секретних документів: Росія допомагає Китаю готуватися до великої військової операції

Хакерська група Black Moon оприлюднила секретні документи, які були проаналізовані британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI). Вони свідчать про суттєве поглиблення військового співробітництва між Росією та Китаєм — Москва надає Пекіну допомогу у підготовці масштабної військової операції проти Тайваню.

Росія допомагає Китаю готуватися до нападу на Тайвань. Фото з відкритих джерел

За інформацією RUSI, обсяг витоку документів становить близько 800 сторінок. У них зафіксовано домовленості про те, що Росія погодилася ділитися з Китаєм своїм досвідом у сфері повітряного бою. Завдяки війні в Україні, це одна з небагатьох сфер, де російські військові вважаються більш досвідченими за китайських.

Зокрема йдеться про навчання китайського повітряно-десантного батальйону. Москва також зобов’язалася передати 37 бойових машин БМД-4М, 11 протитанкових гармат Спрут-СДМ1 та 11 бронетранспортерів БТР-МДМ, а також парашутні системи для скидання важкої техніки. Вартість контракту оцінюється у 584 мільйони доларів.

"Військова співпраця між Китаєм та Росією виходить далеко за межі того, що було публічно розкрито", — заявив газеті The Washington Post представник тайванської служби безпеки, який волів залишитися анонімним.

Згідно зі звітом аналітичного центру, як навчання, так і постачання обладнання нададуть китайським ВПС "розширені можливості повітряного маневрування", що запропонує "варіанти наступу проти Тайваню, Філіппін та інших острівних держав у регіонах".

"Це дуже хороший приклад того, як росіяни стали на бік китайців", – сказав старший дослідник сухопутних військових дій у RUSI Джек Вотлінг.

Американська розвідка прогнозує, що Китай може бути готовий військової операції для захоплення Тайваню у 2027 році. Саме до цього терміну Сі Цзіньпін поставив завдання перетворити Народно-визвольну армію КНР на "силу світового класу".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українська розвідка пояснила, чи почав Китай уже надавати Росії військову підтримку.

Також "Коментарі" писали, що Китай готовий до розширення співпраці з російської армією на практиці.