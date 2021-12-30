В европейской политике "когнитивный раскол": китайский чиновник отреагировал на действия ЕС по Пекину

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Карина Ожерельева
Европа имеет "когнитивный раскол" в своей политике в отношении Китая, пытаясь быть как партнером, так и одновременно оппонентом. Такое заявление сделал Ван И, советник штата и министр иностранных дел в интервью государственному изданию в четверг, 30 декабря. Об этом сообщает Reuters.
Флаги ЕС и Китая накануне экономического диалога высокого уровня ЕС-Китай в гостевом доме Дяоютай в Пекине - Reuters
Отношения между Китаем и Европейским Союзом ухудшились в этом году после того, как инвестиционное соглашение было заморожено на фоне санкций, а член ЕС Литва отозвала своих дипломатов из Пекина во время спора о статусе Тайваня.
В этом году Европейский парламент приостановил ратификацию инвестиционного пакта с Китаем, пока Китай не снял санкции с политиков ЕС.
Санкции Китая были ответом на санкции Запада против китайских чиновников, обвиненных в массовых задержаниях членов мусульманской уйгурской общины на западе Китая.
Установление барьеров для инвестиционного соглашения "в конечном счете повредит долгосрочным интересам европейского народа", сказал Ван.
ЕС занимает более мягкую позицию по отношению к Китаю, одному из его важнейших торговых партнеров, чем Соединенные Штаты, но выразил обеспокоенность по поводу нарушения прав человека Китаем и действий в Южном и Восточно-Китайском морях и Тайванском проливе.
В этом месяце чиновники ЕС и США заявили, что их подходы к Китаю все больше совпадают.
Как сообщали ранее "Комментарии", китайский дипломат заявил, что США заплатят "несносную цену" за свои действия по Тайваню.
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