В европейской политике "когнитивный раскол": китайский чиновник отреагировал на действия ЕС по Пекину

Европа имеет "когнитивный раскол" в своей политике в отношении Китая, пытаясь быть как партнером, так и одновременно оппонентом. Такое заявление сделал Ван И, советник штата и министр иностранных дел в интервью государственному изданию в четверг, 30 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Флаги ЕС и Китая накануне экономического диалога высокого уровня ЕС-Китай в гостевом доме Дяоютай в Пекине - Reuters

Отношения между Китаем и Европейским Союзом ухудшились в этом году после того, как инвестиционное соглашение было заморожено на фоне санкций, а член ЕС Литва отозвала своих дипломатов из Пекина во время спора о статусе Тайваня.

В этом году Европейский парламент приостановил ратификацию инвестиционного пакта с Китаем, пока Китай не снял санкции с политиков ЕС.

Санкции Китая были ответом на санкции Запада против китайских чиновников, обвиненных в массовых задержаниях членов мусульманской уйгурской общины на западе Китая.

Установление барьеров для инвестиционного соглашения "в конечном счете повредит долгосрочным интересам европейского народа", сказал Ван.

"Кажется, в европейской политике по отношению к Китаю есть некий "когнитивный раскол". Трудно представить, что, с одной стороны, она установила всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем, а с другой — позиционировала Китай как институционного оппонента", — сказал чиновник.

ЕС занимает более мягкую позицию по отношению к Китаю, одному из его важнейших торговых партнеров, чем Соединенные Штаты, но выразил обеспокоенность по поводу нарушения прав человека Китаем и действий в Южном и Восточно-Китайском морях и Тайванском проливе.

В этом месяце чиновники ЕС и США заявили, что их подходы к Китаю все больше совпадают.

Как сообщали ранее "Комментарии", китайский дипломат заявил, что США заплатят "несносную цену" за свои действия по Тайваню.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!