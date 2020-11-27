kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.11.2020

BTC/USD

16800.71

ETH/USD

506.55

LTC/USD

68.26

НБУ 27.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Китай В Китае арестовали врачей, которые воровали органы у пациентов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае арестовали врачей, которые воровали органы у пациентов

Медики похищали органы у жертв автомобильных аварий и у пациентов с летальными травмами

сегодня, 20:40
Автор:

Диденко Светлана

В Китае разоблачили схему незаконной трансплантации органов.

В Китае арестовали врачей, которые воровали органы у пациентов

Шесть врачей посадили на 28 месяцев за то, что они незаконно изымали органы у пациентов. Медики обманывали семьи из провинции Аньхой, на востоке страны, а также действовали без ведома соответствующей и компетентной структуры.

В период между 2017 и 2018 годами они прооперировали около 11 пациентов. Приговор медицинским работникам вынесли еще в июле, но  в прессу просочились детали дела только сейчас. Ши Сянлин, родственник пострадавшего сообщил, что обычно они похищали органы у жертв автомобильных аварий и у пациентов с тяжелыми травмами головы.

Один из врачей втирался в доверие к семьям и убеждал их подписать согласие на донорство органов. После того как родственники соглашались, он подделывал соответствующую документацию и посылал результаты лабораторных исследований своим помощникам в Нанкине. После смерти тяжелобольного пациента врачи устраивали ДТП и без ведома Общества Красного Креста Китая и членов семей похищали органы.

Группа преступников состояла из врача-хирурга Хуанга Синли, специалиста из отделения клиники Вана Хайлианга, помощника, водителя и других медиков. Следствие установило, что специалисты нашли способ обойти официальную систему донорства и как подрабатывать подписи.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Борисполе обнаружили "незаконные" бриллианты на сумму 15 млн гривен.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wionews.com/world/chinese-doctors-jailed-for-harvesting-of-organs-from-patients-345835
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ