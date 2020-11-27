В Китае арестовали врачей, которые воровали органы у пациентов

В Китае разоблачили схему незаконной трансплантации органов.

Шесть врачей посадили на 28 месяцев за то, что они незаконно изымали органы у пациентов. Медики обманывали семьи из провинции Аньхой, на востоке страны, а также действовали без ведома соответствующей и компетентной структуры.



В период между 2017 и 2018 годами они прооперировали около 11 пациентов. Приговор медицинским работникам вынесли еще в июле, но в прессу просочились детали дела только сейчас. Ши Сянлин, родственник пострадавшего сообщил, что обычно они похищали органы у жертв автомобильных аварий и у пациентов с тяжелыми травмами головы.

Один из врачей втирался в доверие к семьям и убеждал их подписать согласие на донорство органов. После того как родственники соглашались, он подделывал соответствующую документацию и посылал результаты лабораторных исследований своим помощникам в Нанкине. После смерти тяжелобольного пациента врачи устраивали ДТП и без ведома Общества Красного Креста Китая и членов семей похищали органы.

Группа преступников состояла из врача-хирурга Хуанга Синли, специалиста из отделения клиники Вана Хайлианга, помощника, водителя и других медиков. Следствие установило, что специалисты нашли способ обойти официальную систему донорства и как подрабатывать подписи.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Борисполе обнаружили "незаконные" бриллианты на сумму 15 млн гривен.

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