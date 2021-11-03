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В Китае детей закрыли в школе на ночь: какая причина

Всех школьников протестовали на CОVID-19

сегодня, 13:45
Автор:

Козлова Альбіна
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В Китае детей закрыли в школе на ночь: какая причина

В Китае вспышка коронавируса, фото из открытых источников

В Китае несколько десятков учащихся начальной школы, были закрыты в помещении в течение нескольких часов. Об этом сообщает BBC News.

Известно, что в одном из городов Китая у работника школы обнаружили CОVID-19. После получения положительного теста, в школе закрыли детей и учителей. Всех протестировали на наличие в их организме COVID-19. К собравшимся родителям, которые пришли, чтобы забрать детей домой, директор заведения вышел поздно вечером.

Руководитель рассказал родителям, что некоторым школьникам придется ночевать в школе до утра, пока придут результаты тестов. Родители передали через работников образования вещи для школьников.

Известно, что в этом учебном заведении учатся дети от семи до 12 лет. Сообщается, что 35 учеников на следующий день перешли на карантин, а заведение временно прекратило работу.

В Китае после вспышки вируса в 2019 году власти придерживаются строгой политики так называемого "нулевого распространения". Поэтому в случае обнаружения хотя бы одного больного прибегают к строгим мерам и закрытию границ.

Пока власти Китая не планируют менять свою стратегию борьбы с коронавирусом. Напомним, что в феврале 2022 года в Китае пройдут зимние Олимпийские игры. К соревнованиям активно готовятся спотсмены из многих стран мира.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китае местные власти посоветовали сделать дома запасы товаров первой необходимости. Возможно, власти готовятся закрыть страну на локдаун из-за новых вспышек коронавирусной болезни в стране, которые начали регистрировать в октябре. Однако такие призывы властей лишь повлекли за собой панику среди населения, которое начало сметать с полок магазинов все, что можно.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59144554
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