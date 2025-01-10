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В Китае хотят снизить накал в отношениях с США: кого отправят на инаугурацию Трампа

FT пишет о том, что Си Цзиньпин направит высокопоставленного представителя Китая на инаугурацию Трампа

сегодня, 13:15
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Кравцев Сергей

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует отправить высокопоставленного представителя на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Это может свидетельствовать о намерении Пекина снизить накал в отношениях с США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

В Китае хотят снизить накал в отношениях с США: кого отправят на инаугурацию Трампа

США и Китай. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, в Китае сообщили переходной команде Трампа, что чиновник будет присутствовать на церемонии вместо Си. Вероятно, что посланник также проведет переговоры с командой Трампа.

Интересно, что ранее Трамп сделал необычный шаг и пригласил Си посетить его инаугурацию 20 января. Таким образом он продемонстрировал намерение возобновить взаимодействие с китайским лидером, которое Трамп проводил во время своего первого срока в Белом доме.

В то же время Пекин пытается уменьшить напряжение с Вашингтоном. В частности, китайские чиновники пытались встретиться с советниками Трампа накануне американских выборов в ноябре.

По информации издания, Си может отправить на инаугурацию Трампа своего заместителя Хань Чжэня, который иногда замещает главу КНР в "церемониальных ролях". Другой вариант — это министр иностранных дел Ван И.

Однако некоторые советники Трампа хотели бы видеть на церемонии члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Цай Ци. Ведь он имеет значительно большее влияние, чем Хань или Ван, как правая рука Си.

При этом один из источников издания заявил, что в команде Трампа обеспокоены тем, что он может быть недоволен, если на инаугурацию прибудет китайский представитель "только на уровне" Вана или Хань, учитывая то, что приглашение направлено именно Си.

По словам одного китайского эксперта, Ван не будет рассматриваться как достаточно высокопоставленный чиновник, поскольку он стоит ниже Цая и Хань.

В то же время, как пишет издание, присутствие любого из официальных лиц было бы беспрецедентным, поскольку ранее Китай на подобных церемониях был представлен только своим послом в Вашингтоне.

"Трамп, вероятно, считается слишком непредсказуемым для Си, чтобы взять на себя внутренний риск личного присутствия", — рассказал бывший ведущий советник Белого дома по вопросам Китая Деннис Уайлдер.

По его словам, отправив специального представителя высокого ранга для встреч с Трампом и его командой, Си может продемонстрировать желание начать отношения с администрацией Трампа "на правильной ноте".

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