США готовятся к войне с Китаем: что строят в Тихом океане

Соединенные Штаты Америки превращают Гуам в один из самых защищенных островов мира. Пентагон тратит на это миллиарды долларов. Эта островная территория, расположенная в Тихом океане в 1700 милях (2730 км) от Тайваня, может стать важнейшим объектом в регионе для сил США и союзников в случае вторжения Китая на Тайвань. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет в колонке для The Telegraph военный обозреватель Дэвид Акс.

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Достаточно удаленный от вероятного места боевых действий, чтобы быть относительно безопасным от наиболее интенсивных китайских атак, но достаточно близкий, чтобы функционировать как перевалочная база для воздушных, морских и сухопутных сил США и союзников, Гуам может стать точкой опоры для американских рычагов влияния в войне за Тайвань", – отмечает автор.

Однако сам Гуам не является неуязвимым. На вооружении китайской армии есть сотни баллистических ракет, способных ударить по территории острова с площадок в Китае. Речь идет в том числе о мобильных DF-26. Угрозу для Гуама могут представлять также китайские бомбардировщики и подводные лодки, если приблизятся на достаточное расстояние для запуска крылатых ракет.

Поэтому Пентагон тратит миллиарды долларов на превращение Гуама в один из самых защищенных островов в мире. Центральное место в этом усилении занимает новая наземная версия системы вертикального запуска Mark 41 ВМС США, размещенная в массивной навесной конструкции.

Обозреватель напомнил, что в декабре 2024 года Агентство противоракетной обороны США провело критическое испытание системы "Защита Гуама". Тогда грузовой самолет взлетел с военно-воздушной базы Андерсен и выпустил мишень, имитирующую входящую баллистическую ракету. Мощный радар AN/TPY-6 отследил ракетную цель. Навесная пусковая установка выстрелила ракетой Raytheon SM-3, которая успешно поразила цель. Но учитывая разнообразие и плотность потенциальных угроз для островной крепости, одной только навесной пусковой установки недостаточно. План по усилению обороны Гуама хотят завершить до 2026 года. И окончательная архитектура обороны включает радары, несколько пусковых установок Mark 41, а также ряд ракетных батарей класса "земля-воздух", размещенных на дюжине или более площадок, преимущественно на стороне Гуама, обращенной к Китаю. Военные корабли ВМС США и союзников, направляющиеся к Гуаму или с него, также могут внести свой вклад в оборону острова – так же, как и любые местные эскадрильи истребителей.

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