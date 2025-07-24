В Китае казнили известного актера: это первый смертный приговор для знаменитости

В Китае казнили популярного актера и певца Чжан Ияна, приговоренного к смертной казни за убийство 16-летней девушки. Этот случай стал первым в истории страны, когда публичное лицо такого уровня было подвергнуто смертному приговору. Хотя казнь была совершена еще в декабре 2024 года, официальная информация о ней появилась только в июле 2025 года.

В Китае казнили актера Чжан Ияна за убийство. Фото из открытых источников

33-летний Чжан Иян получил известность благодаря участию в телешоу и музыкальных проектах. Его образ талантливого и харизматичного артиста контрастирует с жестоким преступлением, в котором он был признан виновным. По данным Народного суда города Сяньян, трагедия произошла в феврале 2022 года. Актер заманил несовершеннолетнюю девушку в отдаленный лес в провинции Шэньси, где между ними возник конфликт. После спора Чжан нанес ей смертельные удары ножом.

После убийства он пытался скрыть следы преступления и уничтожил личные вещи жертвы, выбросив их в водоем поблизости. Чжан Иян заселился в гостиницу, где планировал самоубийство. Его попытку пресекли сотрудники гостиницы, после чего полиция оперативно задержала актера. Суд признал его виновным, а апелляция не изменила смертельный приговор.

В отличие от других знаменитостей, официально внесенных в черный список "плохих артистов" в Китае после скандалов, Чжан Иян не подпадал под такой запрет. Несмотря на то, что смертная казнь Чжан Иян состоялась 18 декабря 2024, его фильмы и песни оставались доступными на китайских платформах. В частности, премьера его фильма "Звуки музыки" состоялась уже после казни, в марте 2025 года. Это привело к общественному недовольству в Китае.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае совершили смертную казнь для мужчины и его любовницы, которые выбросили двоих детей с 15 этажа.

Также "Комментарии" писали, что в Китае казнили мужчину за "чрезвычайно подлое преступление".