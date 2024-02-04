В Китае казнили мужчину и его любовницу: выбросили двоих детей с 15 этажа

В Китае казнили пару за убийство двух малолетних детей мужчины от предыдущего брака. Мужчина с женщиной выбросили их с 15 этажа жилого дома. Причиной таких действий стало то, что любовница считала, что дети мужчины препятствуют ее новой семье.



В Китае казнили пару, выбросившую двоих детей с 15-го этажа. Фото из открытых источников

Мужчина Чжан Бо и его девушка Е Ченчен были приговорены к смертной казни в Китае в 2021 году, но казнь произошла в конце января этого года из-за длительного апелляционного процесса, который признал пару виновной.

Высший народный суд Китая оставил в силе первоначальное решение, заявив, что приговоры, вынесенные Чжану и Е, были соответствующими. В постановлении было сказано, что пара причастна к убийству и являются главными виновниками преступления. Суд признал их мотив "подлым", а средства — "жестокими", предполагающими строгие последствия в соответствии с законом, то есть смертную казнь.

Несмотря на то, что неизвестно, каким методом казнили пару, однако самым распространенным средством смертной казни в Китае является инъекция.

Чжан Бо начал отношения с Е Ченчен, но не рассказал любовнице о жене и детях. После того, как он в феврале 2020 года развелся и покинул жену, Е призвала Чжана убить его детей. Любовница объясняла, что они являются "препятствием" для женитьбы и станут "обузой для их будущей жизни".

В суде стало известно, что смерть 2-летней девочки и 1-летнего мальчика любовница помогла инсценировать как "случайное" падение. А мужчина утверждал, что он спал и проснулся только после падения детей с 15 этажа и криков от соседей.

Преступление Чжан и Е всколыхнул Китай из-за "холоднокровного" преднамеренного подхода, а также возраста жертв. В день казни эта тема стала самой популярной в китайской соцсети Weibo и набрала 200 млн просмотров. Большинство китайцев одобрительно реагировали на казнь мужчины и его любовницы, отметив, что "сегодня действительно хороший день" и тем, что "наказание соответствует преступлению".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина отрезал голову отцу, а затем показывал ее на Youtube.

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